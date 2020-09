«Alerte COVID», outil inutile

Le gouvernement fédéral mène actuellement une offensive en règle auprès du Québec pour qu’il adopte l’application Alerte COVID.

Le lieutenant libéral au Québec, Pablo Rodriguez, et sa collègue ministre de la Santé, Patty Hajdu, se sont même fendus d’une lettre ouverte dans La Presse en fin de semaine.

Soulignant que le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan ont annoncé l’adoption de l’application, les ministres fédéraux écrivent : « Alors que la transmission communautaire s’accélère au Québec, nous invitons le gouvernement du Québec à adopter à son tour l’application Alerte COVID. »

Autrement dit, « tout le monde le fait, fais-le donc », comme le voulait un antique slogan publicitaire.

Les libéraux fédéraux se feraient aussi très insistants auprès du gouvernement Legault et de partis d’opposition, raconte-t-on.

Si une telle application pouvait vraiment permettre d’affronter la deuxième vague en nous aidant à améliorer le dépistage, il serait évidemment stupide de la rejeter.

Consultation

Mais ça ne semble vraiment pas le cas. Il y a quelques semaines à peine, à la mi-août, des élus de l’Assemblée nationale avaient pris le temps de faire une consultation en bonne et due forme sur le sujet.

Ils ont reçu 18 témoignages d’experts et de représentants d’organismes québécois, canadiens ainsi que des Français et des Américains.

Conclusion : tous les experts sauf un ont conclu qu’une telle application était inefficace et peu fiable. Et pouvait créer des effets pervers.

De plus, sur le plan de la sécurité des données, la technologie Bluetooth derrière Alerte COVID « souffre de vulnérabilités qui représentent des risques réels d’attaques informatiques ». Rassurant !

Bonne foi

Ce type d’application fonctionne sur la bonne foi. Vous êtes déclaré positif ? Si vous êtes consciencieux, vous l’inscrivez. Les autres détenteurs de l’application qui ont été en votre présence plus de 15 minutes seront alors avertis sur leur propre téléphone qu’ils ont croisé un covidien. Elle leur suggérera d’aller se faire tester.

L’idée n’est pas sans intérêt. Mais l’application concrète est pleine de défauts. Rien n’empêche qu’elle signale la présence d’un covidien qui se trouve pourtant dans une pièce attenante, bref, qui n’a eu aucun contact risqué avec vous. Conséquence : l’application pourrait conduire inutilement des citoyens aux sites de dépistages. Et ainsi y aggraver la congestion.

De plus, comme les parlementaires l’évoquent dans leur rapport, tout le monde n’a pas un téléphone polyvalent capable de supporter ce type d’application. Surtout pas les personnes âgées, qui sont pourtant les plus vulnérables face à la COVID.

Justement, l’application, pour être efficace, nécessite un téléchargement par un très fort pourcentage de la population du Québec. Quel serait le seuil d’efficacité ? Les experts ne s’entendent pas. Certains ont indiqué 60 % ; d’autres 70-80 % et même 100 % !

Or, dans leur lettre, les deux ministres fédéraux glissent que « plus de 2,5 millions de Canadiens [...] ont téléchargé l’application à ce jour ». Même pas 10 %... « Soyons clairs. Alerte COVID n’est pas une solution miracle », admettent Rodriguez et Hajdu.

C’est le moins qu’on puisse dire ! Il semble même que ce ne soit pas une « solution » tout court. Pour l’instant du moins. Pourquoi un tel empressement d’Ottawa ?