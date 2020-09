Arrêté deux fois en 15 minutes pour cellulaire au volant

Un automobiliste gatinois s’est fait épingler deux fois en l’espace de 15 minutes pour avoir utilisé son téléphone cellulaire au volant.

Mercredi matin à 8h52, le conducteur a été intercepté une première fois à la hauteur du boulevard des Allumettières et de la rue Demontigny. Il a alors écopé d’un constat d’infraction de 489$ en plus de 5 points d’inaptitudes.

15 minutes... C'est le temps que ça aura pris à un conducteur récalcitrant de #Gatineau pour "dépenser" 978 $, "gagner" 10 points d'inaptitude et faire suspendre son permis de conduire pour 3 jours. 😟 C'est arrivé hier.



À peine 15 minutes plus tard, le même individu a s’est fait arrêter à l’intersection du boulevard Maloney et de la rue de l’Alliance. Les policiers lui ont remis un autre constat de 489$ et de 5 points d’inaptitudes.

De plus, son permis de conduire a été suspendu pour une période de 3 jours, a fait savoir le Service de police de la Ville de Gatineau dans une série de tweets.

Au final, le comportement téméraire de l’automobiliste lui aura coûté 978$ et fait perdre 10 points d’inaptitudes.