COVID-19: éclosion à Granby et veille d’éclosion à Youville

Plus d’un mois après l’éclosion qui a affecté un résident et un membre du personnel du CHSLD d’Youville de Sherbrooke, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie-CHUS a confirmé jeudi que l’établissement est en veille d’éclosion.

C’est donc dire qu’une personne a contracté le virus dans le CHSLD.

Selon TVA Nouvelles, des mesures de désinfection majeures ont été mises en place au cours de la journée et les proches aidants des résidents ont dû quitter en milieu d’après-midi.

Ces événements surviennent alors qu’à l’Hôpital de Granby, une éclosion de cas de la maladie à coronavirus a été déclarée mercredi. Moins de cinq patients ou résidents auraient contracté le virus. La bonne nouvelle, c’est que jeudi après-midi aucun nouveau cas n’avait été déclaré à l’hôpital.