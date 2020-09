Distraction au volant: la Sûreté du Québec déploie 80 policiers sur l’A-20

La Sûreté du Québec mènera une opération de sécurité routière, jeudi matin, sur l’autoroute Jean-Lesage entre les villes de Rimouski et Longueuil.

L’action de la SQ sur l’autoroute 20 marquera la fin de l’opération ONC Distraction au volant, a indiqué la police provinciale dans un communiqué.

Plus de 80 policiers seront déployés sur cet important axe routier qui couvre une partie du territoire de la SQ.

«Au cours de cette opération de visibilité, les policiers s’assureront du respect du code de la sécurité routière et du code criminel afin d’éviter les comportements à risque», a précisé la SQ.

Les policiers interviendront en fonction des principales causes de collisions qui sont la vitesse, l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et la drogue.

La présence policière vise ainsi à sensibiliser les usagers sur les dangers de la distraction au volant.

Cette opération inter-régionale qui implique la participation du Contrôle routier Québec constitue une alternative aux interventions régulières des patrouilleurs.