[EN DIRECT] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas : 31 896 433

Décès : 976 974

CANADA

Cas : 147 753, 69 088 au Québec

Décès : 9243 décès, 5809 au Québec

Toutes les nouvelles du 24 septembre 2020

6h47 | Virus: Israël durcit le confinement devant la hausse des cas.

AFP

Le gouvernement israélien a décidé jeudi de durcir le confinement généralisé en vigueur depuis près d’une semaine en raison d’une hausse continue du nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus.

À partir de vendredi à 14 h, les synagogues seront fermées, sauf pour Yom Kippour (jour du pardon, célébré dimanche soir et lundi), seuls les secteurs de travail jugés « essentiels » pourront continuer à exercer et les manifestations et les prières en extérieur seront limitées à 20 personnes et à moins d’un kilomètre du domicile.

Ces mesures doivent encore être validées par le Parlement plus tard jeudi. Les autorités doivent également se prononcer dans la journée sur la fermeture de l’aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv.

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé mercredi soir qu’il fallait prendre des « décisions difficiles pour sauver des vies ».

« Ces deux derniers jours, nous avons entendu des experts dire que si nous ne prenions pas des mesures immédiates et strictes, nous tomberions dans un gouffre », a-t-il déclaré avant le début de la réunion du gouvernement.

Israël est l’un des pays ayant recensé le plus fort taux de contamination au coronavirus ces dernières semaines. Mercredi, le ministère de la Santé a recensé 6808 nouveaux cas.

1h08 | La Chine a assoupli les conditions d’entrée sur son sol pour les étrangers détenteurs de certains permis de séjour, une étape supplémentaire vers le retour de résidents bloqués à l’extérieur du pays en raison de l’épidémie.