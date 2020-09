LAPOINTE, Roméo



La famille de Roméo Lapointe a le regret d'annoncer son décès survenu le mercredi 8 avril 2020 à Montréal à l'âge de 77 ans.Né à St-Magloire de Bellechasse, il était le fils de feu Arthur Lapointe et feu Adrienne Carrier.Il laisse dans le deuil son épouse Hélène Gagnon, son fils Christian Lapointe (Marie Ouellet), ses petits-enfants Jérémie, Alexia, Thomas ainsi que ses frères et soeurs: feu Gisèle (Donat Brochu), Yolande (Rolland Laverdière), Aline (Alphée Martin), Gaston (Monique Hébert) Doris (Marcel Thibault), Lorraine (Clément Rousseau), feu Gérard, sa belle-famille, Jules Gagnon (Laurette), Gaston Gagnon (Ghislaine), Annette Gagnon (Réal), Jacques Gagnon (Guylaine) ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 26 septembre 2020 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Société Alzeimer de Montréal seraient appréciés.En raison des circonstances actuelles, un nombre restreint de personnes pourront être présents.