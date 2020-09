La famille n’est pas toujours le cocon qu’on espère

En lisant les propos d’une de vos correspondantes ce matin, je me suis fait la réflexion suivante : la famille est bien souvent le point de départ de bien des malheurs dans l’existence de quelqu’un. Vous le conseillez souvent et je le répète : Couper les ponts avec ses proches s’avère essentiel à toute personne qui se sent incapable d’évoluer dans un troupeau qui ne lui permet pas de s’exprimercomme elle le voudrait, qui l’empêche d’être elle-même et qui ne l’accepte qu’à temps partiel, c’est-à-dire quand elle suit les directives du troupeau ou quand elle lui rend des services.

C’est une coupure parmi les plus difficile à faire, car elle consiste à se déraciner du terreau qui l’empêche de fleurir. Et une personne qui fait ça risque d’être assoiffée toute sa vie, même si elle sait que le terreau était complètement sec, en même temps qu’imperméable à ses valeurs à elle.

Attention, ça ne veut pas dire que la personne qui fait ça n’est pas à la hauteur de sa fratrie. Ça veut plutôt dire l’inverse. Soit que la fratrie n’est pas à sa hauteur, elle qui souhaite revendiquer son droit à la divergence d’opinion. C’est évident que pour évoluer ensuite, elle va devoir se forger une nouvelle fratrie parmi les différents groupes de gens qui l’entourent.

Ne pensez-vous pas Louise qu’on devrait toujours laisser un enfant vivre à ciel ouvert, de manière à ce qu’il puisse de lui-même choisir son terreau d’enracinement selon ses besoins ?

Ginette

Si ce que vous entendez par « ...on devrait toujours laisser les enfants vivre à ciel ouvert » vous faites référence à une notion qui correspond au proverbe africain qui dit que «...ça prend un village pour élever un enfant », j’abonderai dans votre sens. Plus un enfant a de modèles signifiants, plus il est entouré de gens qui l’aiment, mieux il se porte et mieux il se prépare à faire face à son avenir. Mais en même temps, j’ajouterai que le cocon lui est nécessaire de 0 à 4 ans, période où il structure sa personnalité et où il emmagasine ses acquis. Selon moi, ce n’est qu’à la fin de l’adolescence, pour ne pas dire au début de l’âge adulte seulement,qu’un individu est en mesure de couper avec sa base, si cette dernière entrave son évolution. Mais comme vous le dites, c’est toujours une décision difficile à prendre vu les liens d’enfance déjà enracinés.