La meilleure année depuis 20 ans pour l’INO

L’Institut national d’optique de Québec (INO) rapporte des revenus externes de 19,3 M$ pour sa dernière année financière, en plus de l’ajout de 18 brevets et de 46 déclarations d’inventions.

«Nous avons connu une excellente année 2019-2020. C’est la meilleure année depuis vingt ans en termes de revenus externes. Je suis très satisfait. Comme notre année se terminait au 31 mars dernier, les résultats n’ont pas été impactés par la COVID», a affirmé Alain Chandonnet, président-directeur général.

Photo courtoisie

Près de 60 % des revenus proviennent de PME, principalement établies au Canada (59 %) et aux États-Unis (23 %). Le taux d’autofinancement de l’INO sur une moyenne de cinq ans atteint les 48,3 %.

«L’objectif ultime de la mission de l’INO est de gérer de l’impact économique», a ajouté le PDG.

Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, soutient M. Chandonnet.

«Il y a plus de deux ans, l’INO a amorcé une transformation de ses processus visant à remettre le client industriel au centre de nos préoccupations.»

Une partie des revenus provient des entreprises essaimées par l’INO comme Pavemetrics de Québec, spécialisée dans l’inspection des infrastructures publiques, telles que les chaussées.

Technologies de détection

Dans le contexte de la pandémie, l’INO possède également l’expertise pour contribuer à cette lutte.

«Les technologies de détection repose bien souvent sur des technologies photoniques. On est capable de faire de la détection dans le sang de charge virale avec des techniques de cytométrie ou d’analyse génétique. Là-dedans, il y a toujours de la photonique. Ensuite, pour être plus concret, vous avez entendu parler des systèmes de désinfection des surfaces basés sur la lumière ultraviolette, ce sont des choses dans lesquelles on a l’expertise.»

Durant le confinement, l’INO a été approché par «beaucoup» d’entrepreneurs désirant répondre à l’appel de projets lancés par les gouvernements pour aider à la lutte contre la COVID.

«On est en train de faire un système de désinfection basé sur l’ultraviolet dans un contexte médical pour une société américaine. Ça va bien au-delà de la COVID. C’est pour le SIDA, l’hépatite. Ils désinfectent le sang avant de faire des transfusions», a ajouté M. Chandonnet.

La mesure de température corporelle, qui est imposée dans certaines entreprises, nécessite aussi l’intervention de techniques thermographiques infrarouges, un autre champ de compétence de l’INO.

Mode de survie

«Il faut savoir aussi que la COVID a entraîné un ralentissement au niveau de l’innovation parce qu’il y a des entreprises qui sont en mode survie. Il faut que tu t’occupes du présent avant de t’occuper du futur. Elles ont mis sur la glace certains projets d’innovation.»

Néanmoins, l’INO estime être en position pour participer à la relance de l’économie.

«D’un point de vue plus général, la COVID entraîne la montée d’un nationalisme manufacturier partout dans le monde. Tous les pays veulent rapatrier la production chez eux. Ça veut dire qu’on va se mettre à faire des choses qu’on ne faisait pas avant. Deuxièmement, ceux qui exportent vont avoir de la compétition domestique. Donc, ils ont intérêt à être encore meilleur. Dans les deux cas, ça passe par l’innovation. Le rôle plus structurant d’un centre comme l’INO, c’est d’aider nos industriels à être plus performant, surtout dans un contexte où l’on veut ramener du manufacturier ici.»

L’INO compte jouer un rôle majeur pour aider les entreprises à faire face à la musique. Pour y parvenir, elle aura besoin de financement. L’entente de financement de 125 M$ consenti en 2016 par les paliers de gouvernement prendra fin le 31 mars 2021.

«On est en train de négocier la prolongation [...]. Les discussions vont bien. Autant au fédéral qu’au provincial, on entend beaucoup parler d’innovation. Donc, on est sur les radars des gouvernements», a poursuivi M. Chandonnet.