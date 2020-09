La Tuque: aucune soumission reçue pour un véhicule d'urgence dans le secteur Parent

Le plan pour doter le secteur de Parent, à La Tuque, d'un véhicule d'urgence de type ambulance connaît un faux départ.

À la clôture de l'appel d'offres lancé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, aucune soumission n'avait été reçue.

Le véhicule adapté aux difficiles conditions des chemins forestiers doit être plus robuste et plus spacieux qu'une ambulance conventionnelle, et être notamment en mesure de transporter jusqu'à trois patients à la fois. Il sera stationné à Parent et opéré par les premiers répondants du village.

La direction de la santé ne croit pas qu'il sera nécessaire de retourner en appel d'offres pour trouver ce qu'elle cherche.

«Malgré le fait que nous n'ayons reçu aucune soumission à l'intérieur des délais de l'appel d'offres, nous sommes confiants d'octroyer le contrat à court terme», a-t-on indiqué au CIUSSS.

Dans les conditions actuelles des routes forestières, les ambulances du service de La Tuque subissent la plupart du temps des dommages lorsqu'elles répondent à des appels dans le secteur de Parent. L'hiver dernier, un véhicule qui transportait un motoneigiste gravement blessé avait subi une crevaison provoquant un long retard dans le transport.