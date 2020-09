Le chaos de ma vie de couple

Mon mari et moi faisons partie des couples pour qui les mois de pandémie ont été une source de malaise profond. Obligés d’êtreensemble avec les enfants 24/24, de faire fonctionner la maison en même temps que de télé-travailler, nous a demandé une grosse dose de courage et une énorme dose de patience.

Ça nous a permis de voir à quel point on ne se connaissait pas comme couple. Avant on ne se voyait qu’en fin de soirée la semaine et rarement plus que 12 heures le weekend, et le temps passé ensemble était consacré à nos enfants de 6 et 4 ans. Je ne sais plus trop où j’en suis, pendant que mon mari persiste à penser qu’en reprenant le collier d’une vie normale, on va se retrouver. Moi je n’y crois pas.

Tous les deux issus de parents divorcés, on voulait tellement réussir là où ils avaient échoué. Mais mon constat actuel est qu’il n’y a plus rien à faire pour s’en sortir. À moins que vous n’ayez une solution magique à nous proposer.

Femme dans un cul de sac

Sachez qu’au moyen d’une sérieuse et profonde thérapie de couple, surtout si un amour mutuel vous lie encore, il est possible de rebâtir votre union. Et surtout sur de meilleures bases. Reprendre la routine comme avant risquerait de vous mener de nouveau dans le même cul-de-sac. Courage et bonne chance !