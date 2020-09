Le gin du Démon blond!

Après le vin, Guy Lafleur se lance dans la production de gin!

À lire aussi: Guy Lafleur compte «poivrer» ses adversaires avec son gin québécois

Vous nous excuserez le jeu de mots, mais on peut affirmer qu’avec ce gin, le célèbre numéro 10 «lance et compte»! De passage à QUB radio, le Démon blond nous explique comment il est passé du gros gin au gin tonique. Un produit fabriqué ici, au Verger Hemmingford et qui se distingue par ses arômes et son goût finement poivrés. Il sera disponible sous peu à la SAQ.

Bonne écoute!

Guy Lafleur 10, Gin, Québec

45,00$ - Code SAQ 14486662 – 43%

Autres vins commentés et dégustés durant cet épisode:

Seméli, Oreinos Helios 2019, Péloponnèse, Grèce

16,00$ - Code SAQ 13571646 – 12% - 2,9 g/L

Native 2019, Rémi Pouizin, Côtes du Rhône Villages, France

19,95$ - Code SAQ 12517832 - 14%, 2,4 g/L – Bio

Beaumont, Chenin Blanc 2019, Bot River, Afrique du Sud

19,30$ - Code SAQ 13225840 – 13,5% - 1,7 g/L

Fattoria Lavacchio, Cedro 2017, Chianti Rufina, Italie

21,75$ - Code SAQ 14460411 – 14% - 1,5 g/L – Bio

Quails' Gate, Merlot 2017, Okanagan, Canada

32,75$ - Code SAQ 14483162 – 15% - 2,1 g/L

Le Sec de Rayne Vigneau 2019, Bordeaux, France

25,95$ - Code SAQ 14510415 – 14% - 1,2 g/L