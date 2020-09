Le Québécois Michael Matheson rejoint bel et bien les Penguins

Alors qu’un échange entre les Panthers de la Floride et les Penguins de Pittsburgh impliquant le défenseur québécois Michael Matheson semblait en suspens mercredi, celui-ci a finalement été conclu jeudi.

Tel que confirmé par les deux équipes, Matheson et l’attaquant Colton Sceviour ont ainsi été échangés aux «Pens» en retour du vétéran Patric Hornqvist. Il n’y aurait aucune retenue de salaire d’un côté comme de l’autre.

Matheson, 26 ans, a disputé une cinquième saison dans l’uniforme des Panthers en 2019-2020. L’ancien choix de premier tour (23e au total) au repêchage de 2012 a récolté 91 points en 299 matchs en carrière, dont 20 points la saison dernière.

Le natif de Pointe-Claire n’a amassé aucun point en deux duels éliminatoires.

Matheson est sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2025-2026 et commande un salaire annuel moyen de 4,875 millions $.

Sceviour, un joueur de centre, roule sa bosse dans la Ligue nationale de hockey depuis sept saisons complètes, d’abord avec les Stars de Dallas puis avec les Panthers lors des quatre dernières années. Il a récolté 16 points en 69 rencontres en 2019-2020, étant également blanchi en deux matchs des séries. Sceviour deviendra joueur autonome sans compensation au terme de la prochaine campagne.

«Mike est un jeune et talentueux défenseur avec de bons instincts offensifs, rapide et qui possède un bon tir, tandis que Colton est un solide vétéran qui a beaucoup d’expérience à court d’un homme», a commenté le directeur général des Penguins Jim Rutherford.

Une place à combler dans le vestiaire

Le Suédois Hornqvist est le gros morceau de cette transaction. L’ailier gauche est utilisé à toutes les sauces chez les Penguins depuis six saisons et a été une présence appréciée et réconfortante pour les jeunes joueurs de Pittsburgh.

«C’est absolument certain que son leadership nous manquera et qu’il nous manquera lui aussi. C’est l’un des meilleurs joueurs de caractère de cette ligue... Lorsque vous perdez un joueur comme ça, les autres doivent remplir ce trou», a déclaré Rutherford.

Fiable autant offensivement que défensivement, l’athlète de 33 ans a inscrit 17 buts et 15 mentions d’aide pour 32 points en 52 parties lors de la dernière campagne. Il a également montré un différentiel de +9 et ajouté deux points en quatre matchs éliminatoires.

Le directeur général des Panthers, Bill Zito, a de son côté vanté sa nouvelle acquisition. «Un gagnant et un champion avec preuves à l’appui, Patric emmène un niveau de compétition à notre club, a-t-il indiqué à propos du double vainqueur de la coupe Stanley. Il est un vétéran talentueux qui joue avec du mordant et nous avons hâte de voir ce qu’il peut ajouter à notre groupe.»

Hornqvist atteindra l’autonomie en 2023 et est payé en moyenne 5,3 millions $.