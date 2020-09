LNH : ouverture des centres d’entraînement dès le 15 octobre

La Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé quelques-unes de ses intentions quant à sa saison 2020-2021 en indiquant jeudi que les équipes du circuit pourront rouvrir leurs centres d’entraînement dès le 15 octobre.

Similaires à la phase 2 du protocole de retour au jeu du début de l’été, ces mesures permettront à «de petits regroupements de joueurs de s’entraîner de manière individuelle et sur une base volontaire», a-t-il été mentionné dans un communiqué.

Aucune date pour le début officiel des camps d’entraînement et de la saison régulière n’a cependant été mentionnée.

La LNH a précisé que c’est la santé et la sécurité des joueurs et du personnel des clubs qui allaient dicter la suite des choses. Ce nouveau protocole a d’ailleurs été développé à l’aide d’experts de la santé de la ligue et de l’Association des joueurs, et du personnel médical de chaque équipe.

D’ici là, le repêchage aura lieu le 6 et le 7 octobre, soit un peu plus d’une semaine avant l’ouverture des centres d’entraînement.