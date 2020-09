Marc-André Fleury veut rester à Vegas

Alors que Robin Lehner a gardé le filet des Golden Knights de Vegas pendant la majeure partie des séries éliminatoires, Marc-André Fleury ne sait plus trop ce que l’avenir lui réserve.

• À lire aussi: Rachats: les principaux candidats

Fleury n’a obtenu que quatre des 20 départs de sa formation lors des dernières séries. Obtenu par le biais d’un échange avec les Blackhawks de Chicago en février dernier, Lehner a été l’homme de confiance de l’entraineur-chef Peter DeBoer.

Malgré tout, le gardien de but québécois a confié mercredi à The Athletic qu’il ne souhaite pas être échangé.

«Je veux rester à Vegas. Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, mais j’ai aimé chaque moment depuis que je suis arrivé ici.»

«Cette équipe signifie beaucoup pour moi et la ville a été bonne pour moi. Les partisans (et le propriétaire Bill Foley) ont été formidables. L’équipe est extraordinaire et je pensais que je pourrais me retirer ici», a poursuivi Fleury, qui n’a écoulé qu’une seule année de son contrat de trois ans d’une valeur annuelle de 7 millions $.

Selon The Athletic, les Golden Knights veulent signer un contrat à long terme avec Lehner. Même si le plan se concrétise, Fleury espère rester avec l’équipe du Nevada.

«Je m’entends très bien avec Robin alors je pense que ce serait correct, a raconté le Québécois de 35 ans. J’aime toujours jouer. Je ne veux pas être juste un gardien substitut, alors je vais m’entrainer fort et essayer de bien jouer pour obtenir des départs. Mais la décision revient toujours à l’entraineur. Ce qui arrivera, arrivera. C’est correct. Je ferai de mon mieux pour arriver au camp en bonne forme et pour bien faire.»

La décision des Golden Knights

Fleury sait toutefois qu’un échange n’est pas impossible. Mais si tel est le cas, la décision sera celle des Golden Knights, pas la sienne.

«Je comprends le côté business du hockey, et que je devrai peut-être déménager. Mais c’est pourquoi les dirigeants sont ceux qui prennent les décisions», a dit Fleury, qui a obtenu une fiche de 27-16-0-5 en 48 départs au cours de la dernière saison régulière. Il a également maintenu une moyenne de buts alloués de 2,77 et un taux d’efficacité de ,905%.

Le directeur général Kelly McCrimmon et le président des opérations hockey George McPhee devront prendre leur décision rapidement en ce qui concerne la situation devant le filet puisque le marché des joueurs autonomes ouvrira le 9 octobre et que Robin Lehner est joueur autonome sans compensation.