Nouveau Galaxy S20 FE 5G de Samsung, l'entrée de gamme 5G à moins de 1000$

Pour ce lancement en ligne, Samsung a développé un nouveau modèle pour sa gamme S20, le Fan Edition ou FE pour lequel la connexion cellulaire a été rehaussée à la 5G.

Ciblant une clientèle jeune et branchée, Samsung l’a doté des fonctions les plus populaires tout en sabrant sur certains éléments comme la coque qui est faite de plastique. Et pour faire oublier ce matériau, le fabricant sud-coréen offre son Galaxy S20 FE 5G dans une large gamme de couleurs. Six en tout.

Si je me fie au format du Galaxy Note20 de 6,7 po que j’ai en main, le grand écran 6,5 po et les bordures très minces du S20 FE ne donneront pas l’impression d’un téléphone encombrant. Poids : 190 g. À noter que l’affichage dispose d’un rafraîchissement de 120 Hz qui promet une belle fluidité pour les vidéos et les jeux.

Tout ce qu’il faut pour les photos

Quant aux capacités photo, ce téléphone offre côté écran un capteur de 32 mégapixels (Mpx) et au dos, vous aurez le choix entre un ultra grand angle de 12 Mpx, un deuxième grand-angle également de 12 Mpx et un dernier pour zoomer en téléphoto de 8 Mpx. Les images sont stabilisées par intelligence artificielle, le zoom optique atteint 3x et jusqu’à 30x en zoom numérique, auquel cas les images se dégradent. Toujours pour séduire la jeune clientèle, le gros capteur photo (32 Mpx) se trouve du côté écran qui réalisera d’imposants égoportraits.

Sous le capot, Samsung y a soudé un puissant processeur huit cœurs 64 bits. À cela s'ajoute la mémoire vive de 6 Go avec 128 Go de stockage que l'on peut augmenter avec une carte microSD jusqu'à 1 téraoctet.

Et parce que le grand format s’y prête bien, Samsung a logé une grosse pile stockant 4500 mAh d’énergie pour tenir une à deux journées selon l’utilisation.

Dans la même logique, le S20 FE dispose de la recharge rapide – 50 % en 30 minutes avec son chargeur 25 W – et de la recharge sans fil 2.0 par induction.

Détail non négligeable, l’appareil est protégé par une étanchéité IP68 (jusqu’à 1,5 m sous l’eau pendant 30 min).

950 $

En dévoilant ce modèle S20 FE 5G, Samsung voulait non seulement plaire à sa clientèle, mais aussi devancer Apple qui sortira prochainement ses nouveaux téléphones iPhone 5G.

Le Galaxy S20 FE 5G sera disponible en précommande dès le 1er octobre 2020 aux boutiques Expérience+ Samsung ou au Samsung.com/ca, en plus de chez les grands détaillants au Canada et sera disponible pour achat à partir du 16 octobre 2020. Le Galaxy S20 FE 5G sera disponible en rouge, orange, lavande, menthe, bleu marine et Blanc, à partir de 949,99 $.