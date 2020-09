Sport interscolaire et COVID-19: le ministre Roberge va-t-il plus loin que la Santé publique?

La décision controversée interdisant le sport interscolaire dès qu’un cas de COVID-19 est déclaré dans une école semble émaner uniquement du ministre Jean-François Roberge, pas de la Santé publique, selon le directeur général du Collège Charles Lemoyne, David Bowles.

Celui qui est également président de la Fédération des établissements d’enseignement privés en prend pour preuve les échanges qu’il a eus avec la Direction de la santé publique de la Montérégie.

Son école compte deux cas positifs au coronavirus, un en secondaire 2 et l’autre en 4e secondaire.

«Ma compréhension est qu’ils nous donnaient la permission de pouvoir pratiquer nos sports et jouer des matchs avec nos équipes s’il n’y avait pas eu de cas de COVID-19 dans les équipes, alors que la directive du ministère (de l’Éducation) dit le contraire», dit-il, en entrevue.

Il tient d’ailleurs à souligner l’incohérence de cette directive, pas seulement avec le sport civil, qui n’a pas à suivre de telles règles, mais également avec le concept même de bulle-classe.

«Je ne vois pas non plus la logique de la directive parce que c’est certain qu’une fois qu’on a une bulle, que ce soit une classe, que ce soit une équipe, je comprends tout à fait que s’il y a un cas, on doive confiner la bulle ou collaborer avec la Santé publique pour prendre les actions nécessaires. Mais si je prends l’exemple d’un cas positif en secondaire 2, je ne vois pas pourquoi ça empêche l’équipe Midget AAA de secondaire 5 de jouer des matchs, alors que le reste de la ligue joue, alors que le hockey civil joue et alors qu’il n’y a eu aucun contact entre les élèves de secondaires 2 et le moindre joueur de l’équipe Midget AAA», insiste-t-il.

M. Bowles assure par ailleurs qu’il respecte les directives du ministère de l’Éducation et de la Santé publique. Il demande toutefois au ministre Roberge d’expliquer ses décisions.

«On va respecter qu’on nous demande. Ce qu’on apprécie moins, c’est quand le ministre de l’Éducation nous dit que ça vient de la Santé publique, alors que la Santé publique nous dit qu’ils nous donneraient la permission de le faire».