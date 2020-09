Stars: Miro Heiskanen, le meilleur depuis... Brett Hull!

Miro Heiskanen se révèle au grand jour depuis le début des séries éliminatoires. Le jeune défenseur de 21 ans est le joueur le plus productif des Stars de Dallas avec 24 points en autant de matchs.

Il s’agit en fait du plus haut total pour un membre de cette concession depuis un certain Brett Hull en 2000. C’est donc dire qu’avec un point supplémentaire, Heiskanen surpasserait cette marque de Hull.

De plus, le Finlandais continue de gravir les échelons pour ce qui est du plus grand nombre de points obtenus par un défenseur lors d’un même parcours éliminatoire. Il occupe la sixième place de ce classement, à égalité avec Brent Burns et Bobby Orr, qui avaient respectivement réalisé cet exploit lors des séries de 2016 et 1972. S’il noircit la feuille de pointage une fois de plus d’ici la fin de la série contre le Lightning, il rejoindrait Denis Potvin et Ray Bourque au quatrième rang.

Heiskanen mène aussi tous les arrières avec cette récolte. Il devance un autre finaliste de la Coupe Stanley, Victor Hedman, du Lightning de Tampa Bay, qui a amassé 20 points jusqu’à maintenant.

Le prodige des Stars se classe troisième pour les buts avec six, soit quatre de moins que Hedman, qui trône en tête. Shea Theodore, des Golden Knights de Vegas, suit avec sept.

Hedman est troisième de l’histoire à ce chapitre. Il n’est devancé que par deux membres en règle du Temple de la renommée du hockey: Paul Coffey (12 buts en 1985 avec les Oilers) et Brian Leetch (11 en 1994 avec les Rangers).