Une «mode» qui ne s’essouffle pas

Pour une deuxième fois cet automne, la Journée des disquaires célébrera les vinyles à l’échelle mondiale, samedi. Annoncé par certains comme une « mode passagère », le retour en force des vinyles n’est pas près de s’essouffler.

Aux États-Unis, pour la première fois en 34 ans, les ventes de vinyles ont dépassé celles des disques compacts pour la première moitié de 2020.

Sans doute aidée par le confinement du printemps, qui a peut-être incité plusieurs mélomanes à retourner explorer leur tourne-disque, l’industrie du vinyle a enregistré des ventes chez nos voisins du Sud de 231,1 millions $ US pour les six premiers mois de l’année. Les CD, eux ? Un « maigre » 129,9 millions $ US.

Photo Raphaël Gendron-Martin

Au Québec, même s’ils gagnent en popularité, les vinyles sont encore loin derrière le disque compact. Selon l’Observatoire de la culture et des communications du Québec, il s’est vendu 200 000 vinyles en 2019, comparativement à 2,1 millions de CD.

Les ventes de CD ont toutefois enregistré une baisse de 26 % par rapport à 2018, alors que les ventes de vinyles ont augmenté de 0,1 %. Le vinyle est le seul support audio dont les ventes n’ont enregistré aucune baisse en 2019.

Président de Secret City Records, Justin West a remarqué une progression de 50 % dans les ventes de vinyles de 2017 à 2019. Patrick Watson et Alexandra Stréliski sont de gros vendeurs pour cette maison de disques, même s’ils sont aussi très populaires dans les autres formats. « On en vend beaucoup lors des concerts », dit-il.

Photo Raphaël Gendron-Martin

Des artistes mélomanes

Chez Simone Records, où l’on a sorti les disques de Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur et Dany Placard cette année, les artistes tiennent presque tous à sortir leur album sur vinyle, mentionne la directrice générale de Simone Records, Magalie Pleau.

« C’est le support sur lequel ils écoutent eux-mêmes la musique à la maison, dit-elle. Dans la boîte, on est tous des amateurs de vinyles. On a pas mal tous notre table tournante. »

Les artistes québécois ne sortent toutefois pas leurs albums sur vinyle pour faire de l’argent. « Fabriquer un vinyle simple coûte 11 ou 12 $, indique Magalie Pleau. Et on essaie qu’ils soient entre 20 et 25 $ en magasin pour ce que soit accessible aux gens de l’acheter. En enlevant la cote du distributeur et du magasin, la marge de profit est faible. »

Sur l’avenue du Mont-Royal, à Montréal, Pierre Markotanyos, de la boutique Aux 33 Tours, se prépare pour la deuxième Journée des disquaires (Record Store Day) de l’automne. Pandémie oblige, il a choisi de tenir cette populaire journée de façon virtuelle.

C’est en 2007 qu’il a ouvert sa boutique. « On avait deux employés, dans un local de 1300 pieds carrés, dit-il. Aujourd’hui, on est 37 dans un local de 5200 pieds carrés. »

« Les premières années, c’étaient souvent des personnes de 50 ans et plus qui venaient dans le magasin. Et quelques hipsters souvent masculins. Au cours des années, il y a une autre génération qui est embarquée. Les jeunes aiment l’espèce de rituel qui se fait avec l’aiguille qu’il faut déposer sur le vinyle. Ça les rapproche de l’artiste. »

► La deuxième Journée des disquaires de l’automne se tiendra samedi dans plusieurs magasins participants. Pour les détails : recordstoredaycanada.ca.