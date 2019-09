10 sublimes chalets québécois que vous voudrez louer immédiatement

En collaboration avec

Passer quelques jours dans un chalet fait partie des petits bonheurs de la saison des couleurs.

Quoi de plus agréable que de se prélasser au bord du feu, un verre à la main et un bon livre dans l'autre? Lorsque partagé avec famille et amis, ce plaisir se voit décuplé!

Toutefois, il est parfois ardu de dénicher l’habitation qui accueillera tout un groupe, aussi petit soit-il.

La plateforme 100% québécoise Monsieur Chalets propose un catalogue de plus de 400 établissements luxueux, confortables et abordables -et ce, partout à travers le Québec. On peut dire que Monsieur Chalets est le Airbnb des chalets de luxe!

Sur le site transactionnel, il possible d’utiliser les filtres pratiques pour sélectionner le domaine de vos rêves : nombre de voyageurs et de chambres, installations et équipements, budget, activités à proximité... La plateforme est mise à jour en temps réel afin que les réservations se fassent aisément. Si vous préférez le contact humain à celui du clavier, sachez qu’il est toujours possible de réserver par téléphone.

Voici dix magnifiques chalets qui vous donneront envie de faire votre valise immédiatement!

FRATERNELLE-51 | Petite-Rivière-Saint-François, Charlevoix

C’est l’architecte Pierre Thibault qui est derrière ce chalet aux allures scandinaves. Son extérieur en bois de couleur ébène cache un intérieur lumineux ainsi qu’une grande cuisine qui donne envie de mitonner de bons petits plats! Parfait pour profiter du lever du soleil, la chambre des maîtres dispose d'un mur 100% vitré offrant une vue panoramique sur le Saint-Laurent. Le chalet est situé à deux pas du Massif de Charlevoix – l’idéal pour les amateurs de ski et de randonnée. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Peut accueillir 8 personnes

MINICHALET-264 | Mont-Sutton, Estrie

Monsieur Chalets

Dans ce chaleureux cocon perché dans les arbres, on profite volontiers de la lumière naturelle qui entre par les grandes fenêtres. Le petit plus? La baignoire à remous encastrée à même le balcon! Pour plus d'informations, cliquez ici.

Peut accueillir 4 personnes

LEFRANCSUD-118 | New Richmond, Gaspésie

Situé dans la dynamique région de la Baie-des-Chaleurs, ce domaine comprend tout ce dont vous avez besoin pour un week-end en famille, entre collègues ou encore entre amis : BBQ, spa, foyer, salle de jeux... Impossible de s’y ennuyer! Pour plus d'informations, cliquez ici.

Peut accueillir plus de 20 personnes

PARADIS-262 | Sainte-Cécile-de-Whitton, Estrie

Monsieur Chalets

Vous recherchez un chalet avec accès à une étendue d’eau? Celui-ci borde le Lac Trois Milles et vous permettra de prendre votre café matinal sur le quai, mais aussi de vous adonner à des sports nautiques comme le kayak ou le canot. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Peut accueillir 6 personnes

NÖGE-01 | Sainte-Brigitte-de-Laval, Capitale-Nationale

Monsieur Chalets

Il est facile de perdre la notion du temps dans ce nid douillet d’inspiration scandinave. Le terrain de plus de 1 250 000 pieds carrés, quant à lui, vous permettra de profiter de la rivière et de sentiers pédestres enchanteurs. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Peut accueillir 6 personnes

ALTA-SILVA | Québec, Capitale-Nationale

Monsieur Chalets

Un week-end de ski, ça vous dit? Calé au pied des pistes du Mont-Saint-Anne, ce charmant cottage est l’endroit idéal pour une escapade plein air avec des amis. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Peut accueillir 31 personnes

MONROCHER-37 | Petite-Rivière-Saint-François, Charlevoix

Monsieur Chalets

Cette maison de villégiature ultra moderne allie confort et design avec grâce. Et que dire de la vue panoramique qu’offre la terrasse! Érigé à un jet de pierre du fleuve et de la montagne, l’espace offre la possibilité de passer une journée en plein air avant de se poser devant le foyer ronronnant, un verre de vin à la main. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Peut accueillir 8 personnes

MANOIR-9480 | Trois-Rivières, Mauricie

Monsieur Chalets

Le Manoir des Forges peut accueillir jusqu’à 40 personnes. Avec sa piscine intérieure, sa table de billard, sa salle à manger gigantesque et ses nombreuses chambres à coucher, la demeure a tout pour un séjour festif ou corporatif réussi! Pour plus d'informations, cliquez ici.

Peut accueillir 40 personnes

ADAMO-7 | Mont-Tremblant, Laurentides

Monsieur Chalets

Vous le reconnaissez? Ce chalet est celui d'Adamo, grand gagnant d'Occupation Double Bali. Nichée au creux de la forêt, cette maison meublée de pièces signées Maison Éthier est incroyablement chaleureuse et résolument moderne. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Peut accueillir 6 personnes

MANOIR-434 | Saint-Joseph-de-la-Rive, Les Éboulements

Monsieur Chalets

Trois étages somptueux composent ce domaine haut de gamme logé entre ciel et fleuve. Idéal pour un week-end entre collègues, le chalet comprend deux cuisines toutes équipées et une terrasse spacieuse. Le plus? La vue sur l'Isle-aux-Coudres y est imprenable! Pour plus d'informations, cliquez ici.

Peut accueillir 14 personnes

Envie de décrocher? Pour dénicher le chalet de prestige de vos rêves, rendez-vous sur la plateforme Monsieur Chalets!