Bilan positif au Québec

L’été 2020 aurait pu être une véritable catastrophe pour Soccer Québec, mais dans le contexte actuel, tout le monde peut lever son verre et dire mission accomplie.

L’organisme qui chapeaute les activités du ballon rond à l’échelle provinciale a connu une bonne saison qui se terminera lors du week-end de l’Action de grâce.

« Dans les circonstances, on peut dire qu’on est très contents de la façon dont ça s’est passé », a confirmé le directeur général, Mathieu Chamberland.

« En avril et mai, on avait beaucoup d’inquiétudes à savoir s’il y aurait une saison ou non, et à partir de juin, ç’a commencé à débouler. »

Au chapitre de la gestion sanitaire, on peut donner une note pratiquement parfaite à Soccer Québec, qui s’est doté d’un protocole robuste afin de minimiser les risques de contagion.

« On n’a pas eu d’éclosion [de COVID-19], on a eu une gestion assez prudente de la chose, assure Chamberland. Dès qu’il y avait un soupçon dans une équipe ou qu’un jeune allait se faire tester, notre réflexe était de reporter les matchs. »

Le Journal rapportait toutefois la semaine dernière qu’une joueuse avait reçu l’appel de la Santé publique pour lui annoncer qu’elle était positive au coronavirus en plein milieu d’un match U9 à Sainte-Sophie, dans les Laurentides. La rencontre a été immédiatement interrompue.

Le directeur général soutient que les activités de Soccer Québec n’ont pas été un facteur de propagation communautaire comme on l’a vu dans certains autres sports, notamment lors d’un tournoi de hockey balle.

« On a été en constante communication avec nos associations régionales. Les cas qui ont été rapportés n’étaient pas liés à la pratique du soccer. »

Photo d’archives

Moins d’inscriptions

Soccer Québec, qui fédère annuellement 170 000 membres, a subi les contrecoups de la pandémie.

« On a eu une perte d’environ 40 % de nos membres et ça fait mal parce que c’est surtout dans les ligues récréatives », souligne Chamberland.

Il faut dire que le contexte était favorable à une telle diminution en raison de l’annonce tardive de la tenue d’une saison estivale et parce que la réalité économique a changé.

« Quand tu arrives à la fin juin, les parents ont déjà des plans pour les vacances et certains ont perdu leur emploi, alors le sport peut passer au second plan. »

Autre réussite de la part de Soccer Québec, on est parvenu à atteindre la cinquième et dernière étape du plan de relance, signe que les choses se sont bien déroulées.

« Nos jeunes ont eu une saison même si elle a été écourtée », dit fièrement Chamberland.

« On est très contents parce que les protocoles mis en place ont été somme toute efficaces. »

Si tout s’est si bien passé, c’est grâce à la collaboration de toutes les parties impliquées, que ce soit les joueurs et joueuses, leurs parents ou l’armée de bénévoles dans toutes les régions du Québec.

« Chapeau aux bénévoles dans tous les clubs du Québec qui ont travaillé d’arrache-pied pour mettre en place tous ces processus. »

De l’aide

L’interruption des activités le printemps dernier et la chute des inscriptions ont fait mal financièrement à la plupart des associations de soccer de la province.

Chamberland réclamait, dès le printemps, un coup de main du gouvernement pour maintenir tout le monde à flot. Il espère que cette aide va venir puisqu’elle est toujours nécessaire, selon lui.

« Ce n’est pas évident pour toutes les associations et tout le monde a dû se serrer la ceinture. C’est à la fin de l’année financière qu’on va avoir le vrai portrait.

« Mais le coup de pouce dont je disais qu’on a besoin, on en a toujours besoin. On voit que le gouvernement veut aider la LHJMQ, on aurait aussi besoin d’aide. »

La Ligue de hockey junior majeur du Québec est essentiellement un regroupement de PME, mais il ne faudrait pas non plus négliger les associations régionales de soccer qui travaillent avec acharnement, surtout qu’il s’agit du sport le plus pratiqué au Québec.