Bill Morneau officiellement candidat au secrétariat de l’OCDE

Bill Morneau, ancien ministre des Finances du Canada qui a démissionné le mois dernier dans la foulée de l’affaire WE Charity, a officiellement été sélectionné par Ottawa comme candidat au poste de Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

La sélection de M. Morneau a été annoncée vendredi par le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne.

La décision n’est pas une surprise, puisque M. Morneau avait annoncé son ambition de diriger l’OCDE lors de la conférence annonçant sa démission, le 17 août.

«Au cours des prochains mois, je rencontrerai les représentants de tous les États membres afin de discuter des moyens que nous pourrons prendre pour bâtir, ensemble, l’organisation la plus moderne, la plus transparente et la plus efficace possible pour lui permettre d’accomplir son principal mandat et de s’attaquer aux défis de notre époque», a indiqué l’ancien bras droit du premier ministre Justin Trudeau.

Le prochain Secrétaire général de l’OCDE doit être choisi d’ici le 1er mars 2021 pour un mandat de cinq ans.