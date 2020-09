Concours Idéa : découvrez le meilleur de la communication créative et les projets primés

Rien ne freine la créativité! À preuve, c’est en mode virtuel qu’a eu lieu le 1er gala du concours Idéa. Pour cette édition qui a tout d’extraordinaire, l’événement a pris la forme d’un rendez-vous en ligne avec Nicolas Ouellet comme maître de cérémonie. De la stratégie au design, de la création publicitaire au numérique, en passant par la production, le média et les résultats d’affaires : le meilleur de la créativité, toutes disciplines confondues, a été récompensé lors de cet événement annuel. Voyez sans tarder les projets qui ont retenu l’attention.

Les projets soumis, rassemblés sous six grandes disciplines, ont tous étonné le jury par leur souci du détail et leur qualité d’exécution exceptionnelle. Voici, par discipline, les Grands Prix du concours Idéa 2020 :

Le court métrage en animation 3D Inséparables présente Anto et Maxime, deux jeunes enfants qui voient leur amitié grandir au fil des jours grâce au partage du contenu de leur boîte à lunch. Véritable petite histoire d’amitié entre deux passionnés de la bouffe, ce film est un cadeau qui a été offert aux téléspectateurs pour le temps des Fêtes. Ce projet a nécessité le travail d’une quarantaine d’artistes pendant environ cinq mois.

Les musiciens derrière la production ont proposé à l’agence une œuvre musicale qui allait pouvoir, dans sa plus simple expression, résumer et soutenir la trame narrative du film. L’œuvre s’est appuyée sur la chanson écrite par Jean-Jacques Goldman J’irai où tu iras.

Grâce à cette synergie entre les artisans de l’image et du son, des millions de gens ont pu saisir combien la bouffe de chez IGA rassemble et unit.

X

35 % des Canadiens admettent texter au volant. Pourtant, des études démontrent que le texto au volant est désormais l’une des principales causes d’accidents au pays. Dans le cadre du Projet Vision Zéro (qui vise à réduire à zéro le nombre d’accidents sur les routes), la Ville de Montréal a voulu s’attaquer au problème. L’initiative devait se réaliser à faible coût, sans aucun investissement média. Pour y arriver, l’agence a mis à profit le plus grand média de masse gratuit de la ville : les rues.

C’est à travers une exposition « sauvage » interactive basée sur les histoires de trois véritables victimes du texto au volant et des répliques quasi parfaites des voitures accidentées que le message a été transmis. Pour les découvrir, les passants étaient invités à texter au numéro associé à la voiture le message à l’origine de l’accident. Les gens recevaient ensuite un appel de la victime ou de sa famille qui livraient un témoignage. Un texto invitait ensuite les gens à activer le mode conduite sur leur mobile.

La campagne, qui a d’abord été lancée au Salon de l’auto de Montréal, s’est ensuite installée dans les rues de la ville. En moins de 48 heures, les voitures ont généré 8 345 000 millions d’impressions en ligne et hors ligne. En quatre jours seulement, l’initiative a été relayée par tous les principaux médias d’information français et anglais de Montréal et de la province.

X

Afin de souligner le 100e anniversaire du CN, l’agence, en collaboration avec les équipes internes du CN, a repensé l’image de marque. Pour les célébrations de son centenaire, le CN bénéficiait ainsi d’un langage visuel jovial décliné en un site Web, un livre et une exposition itinérante.

Véritable locomotive de cette initiative, un univers graphique inspiré du monde ferroviaire a été élaboré pour attirer l’attention du plus grand nombre et stimuler l’engagement, propulsant le CN encore plus loin dans l’imaginaire collectif. À titre de tremplin d’inspiration, les concepteurs se sont inspirés notamment de la signalisation, des pictogrammes de sécurité et des composantes du transport par chemin de fer. La nouvelle image s’est notamment déclinée sur le site Web CN100, dans un livre commémoratif et dans une exposition expérientielle itinérante.

Depuis 1919, les trains du CN côtoient les Nord-Américains sur les routes, mais sont aussi partie prenante dans la culture populaire. Comme un bon voisin qui tisse des liens avec sa communauté, le CN a profité de son centenaire pour lancer la campagne CN100 afin d’engager la conversation et de mieux se faire connaître comme moteur social et économique reliant les gens et les entreprises.

X

Les Producteurs de lait du Québec font face à de multiples défis depuis plusieurs années, notamment en raison des changements effectués dans le nouveau Guide alimentaire canadien. Ils avaient donc pour objectif de regagner une place privilégiée dans le quotidien des Québécois.

Pour répondre aux besoins de contenu de leurs marques multiples et les inscrire dans la culture populaire, l'agence média Touché! a collaboré avec lg2 pour la création du Télaitroman. Cette série de 16 épisodes d’une durée de 45 à 90 secondes, qui présentait les histoires attachantes et ludiques d’une famille de producteurs laitiers d’ici, était diffusée à heure de grande écoute simultanément à la télévision et sur le Web.

Afin de garantir son succès, la clé a été de répliquer la mécanique de lancement d’émissions et de l’appliquer à l’offensive publicitaire. En quelques semaines seulement, le Télaitroman s’est retrouvé au sommet des palmarès télévisuels en rejoignant près de 2 millions de téléspectateurs par épisode.

En peu de temps, la série de Les Producteurs de lait du Québec est devenue une tendance québécoise qui a rejoint plus de 90 % de la population.

X

La désinformation est un fléau majeur dans la guerre aux changements climatiques. Des études soulignent d’ailleurs que les climatosceptiques bénéficient de 49 % plus de visibilité en ligne que les scientifiques, et que seulement 3 % du contenu en ligne sur les changements climatiques provient d’une source scientifique.

Twitter, la plateforme connue tant comme source d’information que de désinformation, y joue un rôle important. Dans le cadre des élections canadiennes de 2019, Protect Our Winters Canada a voulu résoudre ce problème. L’organisme s’est donc associé à Hootsuite et à plusieurs universités canadiennes pour développer un outil et une base de données qui submergeraient de faits scientifiques les tweets mensongers des climatosceptiques les plus influents au Canada.

Ainsi, chaque fois qu’une publication était détectée, toutes les personnes ayant joint l’initiative recevaient une alerte texto ou courriel les invitant à y répondre collectivement avec des faits scientifiques provenant de la base de données. Une application Slack a aussi été créée pour permettre aux entreprises et à leurs employés de joindre l’initiative.

Dans les trois semaines menant à la journée des élections canadiennes, plus de 5000 personnes ont joint le mouvement et un total de 100 entreprises ont installé l’application dans leur canal Slack. Le nombre de fans sur la page Instagram de POW Canada a par ailleurs triplé. Le tout sans le moindre investissement média.

X

Vachon est une marque québécoise emblématique. L’entreprise a d’ailleurs fait un retour important sur le marché avec la plateforme « Joyeux Vachon » en 2017. Malgré cela, au printemps 2019, les ventes étaient en baisse. Vachon a donc dû mener un combat pour rétablir la situation.

La stratégie devait consolider l’engagement envers la marque et augmenter les ventes de 10 %. Le concept de la campagne s’est donc basé sur un débat visant à déterminer, avec l’aide des Québécois, quel est le meilleur gâteau Vachon. La plateforme lemeilleurvachon.ca a été mise au cœur du déploiement alors que les multiples activations dirigeaient sur ce site où les consommateurs pouvaient voter une fois par jour et voir leur nom apparaître près de leur gâteau favori.

L’agence a également fait vivre le débat à travers des vidéos de 15, de 30 et de 60 secondes, en numérique et en contenu audio. Un stunt pour promouvoir la récompense de 500 000 gâteaux au gagnant a aussi été réalisé. Enfin, la campagne s’est déployée sur les médias sociaux où l’agence a suscité le débat et l’engagement, en marge d’une stratégie d’influenceurs pour rejoindre de nouveaux utilisateurs.

En somme, la stratégie a finalement généré une augmentation de 40 % de ses ventes au Québec.

X



Une célébration du meilleur de l’industrie

Propulsé par l’A2C, en collaboration avec le Conseil des directeurs médias du Québec et la Société des designers graphiques du Québec, Idéa est le concours réunissant les professionnels de la communication créative au Québec. C’est une occasion de célébrer les grandes idées et les exécutions de qualité faites dans ce domaine, d’honorer les professionnels ayant contribué à leur réalisation ainsi que d’inspirer l’excellence et d’encourager le développement professionnel au sein de l’industrie. En prime, Idéa fait rayonner l’industrie élargie de la communication québécoise dans le milieu des affaires et à l’extérieur des frontières grâce à d’importants partenariats média. Il y a bel et bien là de quoi célébrer, non? Pour en apprendre davantage sur tous les projets primés, visitez le site Web du concours Idéa.



Félicitations à tous!