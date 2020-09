Coupable, même si...

Il y a 75 ans, le 6 août 1945, à 8h15 du matin, les États-Unis larguaient sur la ville de Hiroshima, au Japon, une première bombe atomique. Trois jours plus tard, ils répétaient l’opération meurtrière sur la ville de Nagasaki. Des dizaines de milliers de personnes moururent dans ce qui fut qualifié de véritable enfer.

Le bombardier B-29 qui largua la bombe, baptisée Little Boy, au-dessus de la ville de Hiroshima était piloté par le colonel Paul Tibbets. Mais l’ordre venait d’en haut, de très haut, comme on le verra. La bombe chargée d’uranium avait la force de 15 000 tonnes de TNT. Elle dévasta tout dans un rayon de dix kilomètres carrés.

Trois jours plus tard, le 9 août 1945, comme le Japon refusait de se rendre, une deuxième bombe nucléaire, baptisée Fat Man, fut larguée au-dessus de Nagasaki, à 11h02 du matin. Le pilote du bombardier B-29 était le major Charles Sweeney.

Les deux pilotes ne faisaient qu’obéir aux ordres du grand patron, président des États-Unis.

Mais pourquoi utiliser une force si disproportionnée, pourquoi une action aussi meurtrière? C’est que Washington voyait que les forces armées de la Russie étaient en train de libérer à grande vitesse l’Europe de l’Est. L’armée russe était aux portes de Berlin. Il fallait que les États-Unis reprennent le leadership en frappant un grand coup. Ce qui fut fait.

Quelques semaines plus tard, le Japon signait la paix qui mit fin à la Deuxième Guerre mondiale. Depuis, plus jamais une bombe nucléaire n’a été utilisée dans des conflits armés.

Mais la question demeure : avait-on le droit de lancer ces deux bombes atomiques sur des populations civiles, sans aucune cible militaire, causant autant de morts, de destructions et de séquelles sur la vie des gens pendant des générations?

Si un tribunal international avait existé à l’époque et qu’on avait fait un procès pour juger de la responsabilité du président nord-américain Harry Truman, appartenant au Parti démocrate, dans ce massacre horrible, quelle aurait été la défense de Truman ? Peu importe qu’il se soit senti «démoli» après coup devant tant d’horreur, comme on peut se l’imaginer.

Aurait-il plaidé non coupable, en alléguant qu’il n’était pas présent dans les deux bombardiers au moment où les bombes ont été larguées et que ce n’est donc pas lui qui a déclenché le mécanisme?

Ou au contraire se serait-il montré solidaire des deux pilotes d’avion qui ont appuyé sur la gâchette qui a conduit à l’hécatombe injustifiable?

Et s’il était condamné par le tribunal international, dirait-on que c’est injuste parce qu’il n’était pas à l’intérieur de l’avion?

Ou encore trouverait-on le président nord-américain bien brave et généreux en acceptant sa condamnation «par solidarité» avec les deux pilotes, également jugés pour ce crime? Mais avait-il vraiment le choix de ne pas se montrer «solidaire»?

La responsabilité du président nord-américain ne fait pas de doute à mes yeux. Même s’il n’était pas présent dans les avions, il a bel et bien donné l’ordre de tuer et il est responsable à 100% du massacre. Il n’y aurait rien d’héroïque dans sa décision d’accepter sa condamnation, étant donné les circonstances, car il n’avait pas le choix.

De plus, on ne pourrait certes pas conclure à un geste accidentel, ce que d’aucuns s’empresseraient de faire pour tenter d’excuser le président Truman ou d’atténuer sa peine, en alléguant que les Japonais étaient des méchants, de toute façon, et qu’ils n’ont eu que ce qu’ils méritaient.

Et vous, qu’opinez-vous?

Toute ressemblance avec des personnes ayant déjà existé ou des faits réels ne serait que pure et fortuite coïncidence.