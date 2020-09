De l’aide pour les tournages

Pressé depuis plusieurs mois par le milieu de l’audiovisuel, le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, a annoncé vendredi la création d’un fonds d’indemnisation de 50 millions de dollars pour venir en aide aux tournages menacés d’interruption en raison de la pandémie de COVID-19.

Ce nouveau fonds à court terme, qui sera administré par Téléfilm Canada, permettra aux producteurs de cinéma et de télévision de compenser l’absence de couverture d’assurance pour les interruptions de tournages et les abandons de production causés par la COVID-19. Rappelons que les compagnies d’assurance refusent toujours de couvrir les productions audiovisuelles pour les risques liés au coronavirus.

« Avec ce programme, nous souhaitons sauver des emplois et continuer d’encourager un secteur qui se démarque constamment par sa créativité et qui embauche 35 000 personnes », a souligné le ministre Guilbeault lors d’une conférence téléphonique vendredi matin.

« Une bonne nouvelle »

Cette annonce d’Ottawa a été accueillie favorablement par le milieu de l’audio-visuel québécois :

« C’est une excellente nouvelle », a réagi vendredi la présidente et directrice générale de l’Association québécoise de la production médiatique, Hélène Messier.

« Cela va nous permettre de prendre le relais du programme temporaire mis en place par Québec l’été dernier et de [nous] assurer qu’il n’y aura pas d’interruption dans la production des émissions et longs métrages québécois. »

Le fonds couvrira jusqu’à 1,5 M$ des coûts engendrés par les interruptions de tournage et jusqu’à 3 M$ pour les abandons liés à des éclosions de COVID-19 sur les plateaux. Même s’il se réjouit de l’initiative d’Ottawa, le producteur Pierre Even (C.R.A.Z.Y.) déplore le fait que le fonds n’avantage pas les productions dotées de budgets de plus de 10 M$.

Il observe que, « 1,5 M$ en cas d’interruption, ça couvre des productions de 8 à 10 M$, mais au-delà de ça, tu n’es pas couvert. C’est fantastique d’aider l’industrie avec un programme d’assurance, mais pourquoi s’arrêter là ? Pourquoi prévoir seulement 1,5 M$ pour les interruptions et 3 M$ en cas d’annulation ? Le risque d’interruption est beaucoup plus grand que le risque d’abandon. C’est comme un coup d’épée à moitié dans l’eau. »