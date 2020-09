Des chefs et restaurateurs américains appellent à voter Biden

Plus de 150 chefs et restaurateurs américains ont signé cette semaine une lettre ouverte pour appeler à voter pour le démocrate Joe Biden à la présidentielle, accusant Donald Trump d’avoir ruiné le secteur de la restauration par sa gestion de la pandémie.

« Le gouvernement Trump a réagi n’importe comment à la pandémie », et à cause de lui, « notre secteur prévoit de perdre 240 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, avec beaucoup de restaurants et de petits établissements sous perfusion financière », affirment les signataires de cette lettre ouverte.

« Tout au long de la crise, le secteur de la restauration a supplié le gouvernement pour être soutenu », soulignent-ils. « Mais à chaque tournant, le président a raté le coche », ajoutent-ils, avant de conclure en appelant à voter pour son rival.

Contactée, l’équipe de campagne de Joe Biden n’a pas immédiatement fourni la liste des signataires. Mais selon le magazine spécialisé Eater, elle compte plus de 150 chefs et restaurateurs, dont la très médiatique Elizabeth Falkner, le pâtissier Duff Goldman, la cheffe new-yorkaise et auteure de livres de cuisine Anita Lo, ou Nina Compton, du restaurant Compère Lapin à La Nouvelle-Orléans.

Certains, comme Elizabeth Falkner, très active sur Twitter, participaient déjà à des évènements culinaires pour lever des fonds pour la campagne de l’ancien vice-président de Barack Obama.

La pandémie de COVID-19 a frappé durement les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie. Dans de nombreuses métropoles, dont New York et Los Angeles, les restaurants ont toujours interdiction de rouvrir, sauf en terrasse.

New York a autorisé la réouverture des salles au 30 septembre, mais à seulement 25% de capacité, comme c’est le cas à Chicago.

Une récente étude de l’association new-yorkaise des restaurateurs, la New York City Hospitality Alliance, indiquait que près de neuf restaurants sur dix (87%) ne pouvaient plus payer leur loyer intégralement.