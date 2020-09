[EN DIRECT] COVID-19 et limitation des contacts sociaux: le ministre Christian Dubé demande «un mois d’efforts» aux Québécois

Après avoir lancé un sérieux avertissement la veille, le ministre de la Santé Christian Dubé a demandé aux Québécois d’annuler tous les rassemblements au cours des 28 prochains jours, vendredi.

«Ce n’est pas permanent, on vous demande un mois d’efforts», a dit le ministre Christian Dubé en point de presse.

Signe que la contamination s’accélère, la santé publique a fait passer la grande région métropolitaine de Montréal en zone orange, y compris la MRC de Rivière-du-Nord, dans laquelle se trouve la ville de Saint-Jérôme.

Le Québec a franchi la barre des 70 000 infections depuis le début de la pandémie, alors que la santé publique a rapporté 637 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures.

Cette hausse s’accompagne d’un nombre record de tests de dépistages réalisés, avec plus de 36 000.

«Si on continue comme ça, on va rentrer dans le mur», a prévenu jeudi le ministre Dubé, implorant les Québécois d’éviter tous les contacts sociaux non nécessaires dans les prochaines semaines.