L’automne s’est amorcé avec la 11e édition du tournoi de golf de la Fondation Ronald Denis qui a permis de recueillir la somme de 110 000 $. La Fondation prône l’amélioration des soins dans le traitement de l’obésité morbide et sévère en favorisant une approche interdisciplinaire et intégrée.

La Fondation Ronald Denis peut compter sur Mélanie Carbonneau, Janic Labelle, Gérard Charlebois, Claudine Gauthier et le Dr Ronald Denis, chirurgien et chef du Département de chirurgie du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal qu’on voit dans l’ordre habituel.

Yorlady Murillo est entourée de Guy Charron, Steve DaSilva et Pierre Fuzet.

Jacques Bélec, le réputé restaurateur, Patrick Bermand, Richard Bourgault, président Vins et Passions, et Daniel Boucher appuient la Fondation Ronald Denis depuis de nombreuses années.

Robert St-Jean, propriétaire du Quai 99, Marina de Longueuil, et d’un camion-restaurant, est en compagnie de Pierre Gervais, responsable de l’équipement chez le Canadien qui attend les directives de la LNH pour l’ouverture des sites d’entraînement.

Le député de Chomedey, Guy Ouellette, a fait un don à l’organisme. On le voit en compagnie d’Ali Nestor, les jeunes de l’école de la Relève (programme de l’organisme Ali et les Prince.sse.s) avec leur professeur en arrière-plan Benoît Fournier, Vera Madic et Fadhel Kammal.

Des caisses de groupe Desjardins se sont alliées unilatéralement pour faire don de 100 000 $ à la Fondation des artistes. De gauche à droite : Claudia Ferri, Isabelle Renaud, Michel Laperrière, président de la Fondation des artistes, et Geneviève Côté, présidente de la Caisse Desjardins de la Culture.