La seconde vague inquiète pour la saison d’hiver

Tout comme le reste du monde sportif, les gens de Soccer Québec sont nerveux en ce début de deuxième vague de COVID-19 dans la province.

Dans les bureaux de l’organisme, on espère ne pas avoir à revivre la même chose qu’au printemps dernier.

« On a des inquiétudes pour l’automne et l’hiver. Des consignes nous ont été envoyées et on voit que le milieu scolaire est en train de le vivre aussi », a indiqué Mathieu Chamberland.

Le directeur général de Soccer Québec fait allusion à l’annulation de la saison de soccer scolaire dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, situées en zone orange, selon la Santé publique.

À Montréal, l’Association régionale de soccer Concordia a annoncé vendredi qu’elle suspendait ses matchs puisque la ville se situe en zone orange.

Limiter les spectateurs

Cela dit, les choses se déroulent assez normalement pour le moment.

« Notre plan présentement est de limiter le nombre de spectateurs, dit Chamberland. On peut aussi réduire le nombre de participants aux pratiques selon le code de couleur de la région. »

« Pour les parties, elles sont toujours autorisées selon les règles habituelles. »

Si la situation devait dégénérer, Chamberland et sa fédération pourront s’appuyer sur l’expérience accumulée lors de la première vague, de mars à juin.

« On a déjà vécu l’expérience alors on est prêt à faire face à la situation. On a aussi des paliers par région pour s’adapter.

« C’est certain qu’il y a des inquiétudes, mais les gens réagissent plutôt bien. »

À l’intérieur

Les ligues extérieures ne risquent pas de subir les conséquences de la deuxième vague puisqu’elles vont terminer leurs activités d’ici deux semaines.

Par contre, la pratique du sport à l’intérieur pourrait en être affectée même si cette discipline disputée entre quatre murs est déjà plus adaptée à la situation actuelle.

« À l’intérieur, la plupart des ligues se jouent à sept contre sept, alors ça ne devrait pas être un problème », précise Chamberland.

Il ne faut pas non plus penser que le soccer n’est qu’un sport d’été.

« Il y a quand même du soccer intérieur et du futsal dans toutes les régions et c’est une bonne partie de notre membership, même si l’essentiel de nos activités se déroule l’été », précise Chamberland.