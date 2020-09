Le dilemme de Mikko Koivu

Maintenant que le Wild du Minnesota a choisi de ne pas prolonger son contrat pour la prochaine saison, Mikko Koivu doit encore décider s’il souhaite poursuivre sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) ou simplement accrocher ses patins.

L’attaquant finlandais de 37 ans, qui a disputé ses 15 saisons dans la LNH avec le Wild, pourrait devenir joueur autonome sans compensation le 9 octobre prochain. Mais il n’est pas certain qu’il choisira de tester le marché.

«Il y a encore plusieurs questions que je dois me poser, pour être certain de faire la bonne chose, a dit Koivu, vendredi, selon LNH.com. J’ai pris certaines décisions, mais j’ai toujours des questionnements alors je ne veux pas trop en dire maintenant pour ne pas devoir revenir sur mes paroles. Je dois d’abord savoir clairement ce que je veux pour l’avenir.»

Dans l’éventualité d’un retour au jeu, l’ancien capitaine du Wild a déjà repris tranquillement l’entrainement hors glace. Il planifie poursuivre sa mise en forme en Finlande, où il retournera la semaine prochaine.

«J’en suis à un point où je veux juste me donner une chance physiquement de pouvoir jouer si l’occasion se présente. C’est la partie difficile dans ce processus et la meilleure façon pour moi d’y arriver, c’est d’aller en Finlande où je pourrai aussi m’entrainer sur la glace. Avec un peu de chance, je pourrai pratiquer avec une équipe là-bas et me préparer du mieux possible.»

Pour l’instant, Koivu ne prévoit pas de continuer sa carrière dans son pays d’origine, même s’il y a beaucoup d’incertitudes entourant la prochaine saison dans la LNH en raison de la pandémie de COVID-19.

«Je n’ai pas pensé à ça, a précisé Koivu. Pour l’instant, juste m’entrainer avec une équipe en Finlande me donnerait la meilleure chance de bien me préparer, et j’en ai besoin à mon âge.»

Un moment difficile

Quoi qu’il en soit, la page n’a pas été facile à tourner pour Koivu qui a été l’image du Wild pendant plusieurs années. Il a d’ailleurs été capitaine pendant plus de 10 ans pour l’équipe du Minnesota, qui l’avait repêché au sixième rang de l’encan 2001.

Il est le joueur qui a inscrit le plus de points dans toute l’histoire de la concession avec 709. Il est également le meneur pour les mentions d’aide (504) et les matchs joués (1028). Il arrive au deuxième rang des marqueurs avec 205 buts, derrière Marian Gaborik (219). Il est également le premier joueur à avoir disputé 1000 matchs de saison régulière avec le Wild.

«Ça m’a pris quelques jours, même quelques semaines pour digérer ça. C’est un mélange de plusieurs émotions, a dit Koivu, qui a connu les intentions du Wild à son endroit plus tôt cet été. Mais c’est la nature des affaires. Maintenant, je dois me trouver un nouveau défi.»