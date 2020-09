Le Frankenstein numérique

Si vous pouviez parler au Dr Frankenstein et s’il vous expliquait qu’il avait plein de bonnes intentions au départ, mais qu’il avait perdu le contrôle de sa « créature », ce serait épeurant, non ? Eh bien dans le documentaire Social Dilemma (diffusé sur Netflix), des créateurs de Twitter, Facebook, Instagram et autres médias sociaux vous expliquent exactement comment ils ont contribué à créer le monstre que sont les médias sociaux, de véritables Frankenstein numériques.

Et c’est un vrai film d’horreur.

UNE EXPÉRIENCE QUI A MAL TOURNÉ

« Si tu ne payes pas pour le produit, c’est que TU es le produit ».

« Nous sommes tous des cobayes. Mais pas pour une recherche sur le cancer. Pour que les compagnies fassent plus de sous ».

« De l’âge de l’information, on est passé à l’âge de la désinformation ».

« Ils nous contrôlent plus qu’on ne les contrôle ».

Voici seulement quelques-unes des phrases-chocs que j’ai griffonnées dans mon calepin en regardant le documentaire Social Dilemma (Derrière nos écrans de fumée) sur Netflix.

Ne vous faites pas d’illusions. Le seul et unique but de ces médias sociaux (Tik Tok, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat), c’est de vendre. Le produit c’est nous.

On nous démontre à quel point ces médias sociaux se basent sur des principes de manipulation et de dépendance. Si c’est dommageable pour les compagnies de tabac de nous rendre accros aux cigarettes, pourquoi on resterait silencieux devant des compagnies qui nous rendent sciemment accros aux like et aux « notifications » ?

Ce documentaire terrifiant nous explique à quel point la nouvelle économie est basée sur un « capitalisme de surveillance ». Chacune de nos actions est surveillée, monitorée, analysée. Avec notre consentement !

Social Dilemma démontre clairement à quel point les médias sociaux mènent à une polarisation extrême des opinions, en vous nourrissant constamment des opinions de gens qui pensent comme vous.

J’ai vu ce documentaire-choc lundi soir. Le lendemain, mon collègue Félix Séguin nous apprenait que, selon ses sources, la femme de Longueuil qui aurait envoyé une lettre empoisonnée à Donald Trump se serait radicalisée sur les réseaux sociaux, par des mouvements d’extrême gauche.

C’est sûr qu’à force de se tenir sur des sites qui te disent que Trump est un clown dangereux qui doit être éliminé, ça se peut que tu lui écrives une lettre empoisonnée qui commence par la phrase : « J’ai trouvé un nouveau nom pour toi : le clown tyran hideux ». (D’ailleurs, avez-vous remarqué comment nos amis militants qui dénoncent toujours l’extrême droite sont silencieux quand c’est l’extrême gauche qui est associée à des dérapages violents ? Mais je m’égare...)

DÉCONNECTEZ-VOUS !

Tout le documentaire est assez inquiétant. Mais vous savez à quel moment j’ai vraiment capoté ? C’est quand tous ces ingénieurs, créateurs, informaticiens qui ont fait des millions de dollars en développant les réseaux sociaux, ont confié qu’ils interdisent à leurs propres enfants d’avoir... des comptes de médias sociaux.

Si un chimiste vous disait qu’il ne laisse pas ses enfants consommer un produit qu’il sait toxique, vous prendriez ses conseils ?

Alors pourquoi devrions-nous réagir différemment quand un ancien d’Instagram ou de Twitter nous dit que ces réseaux sont clairement associés à la dépression chez les jeunes ?