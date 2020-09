À un gain de la coupe Stanley

EDMONTON | Deux buts de Joe Pavelski puis Tyler Seguin et Jamie Benn qui inscrivent leurs premiers points de la finale de même que Corey Perry qui fait scintiller la lumière rouge pour la première fois en 20 matchs. Pour espérer créer l’égalité dans cette série, les Stars avaient besoin du réveil de leurs gros canons. Ils l’ont obtenu, mais ce ne fut pas suffisant.

Mené par deux buts de Brayden Point et deux passes de Nikita Kucherov, le Lightning l’a emporté 5 à 4, vendredi soir, au Rogers Place d’Edmonton. C’est Kevin Shattenkirk, à 6 min 34s de la prolongation, qui a scellé l’issue de la rencontre.

Le Lightning évoluait alors en supériorité numérique, Benn se trouvant au cachot pour avoir fait trébucher Tyler Johnson. Les Stars avaient eux-mêmes bénéficié de l’avantage d’un homme un peu plus tôt, évoluant même à 4 contre 3 pendant 56 secondes.

Photo AFP

« J’avais dit à Victor que s’ils fonçaient sur lui, il pouvait me passer la rondelle. C’est exactement ce qu’ils ont fait et Vic m’a donné la rondelle. Pat (Maroon) a réalisé un gros jeu en bloquant la vue à Khudobin», a expliqué Shattenkirk, quelques instants après le match.

En avant 3 à 1 dans cette confrontation, le Lightning n’a jamais été aussi près de gagner la coupe Stanley depuis 2004. Il aura une première occasion de soulever le précieux trophée dès samedi soir, alors que sera présenté le cinquième match.

Hedman en deux temps

Les deux formations ont offert le jeu le plus excitant depuis le début de cette finale. Merci aux deux gardiens, Anton Khudobin et Andrei Vasilevskiy qui, parfois semblaient tout droit sortis d’une ligue de garage. Sans vouloir manquer de respect à David Ayres, bien entendu.

Photo AFP

Les Stars s’étaient donné pour mission de faire la vie dure à Victor Hedman. Dans les premiers instants du match, le grand Suédois s’est fait secouer le pommier à quelques occasions, se retrouvant sur le derrière à la suite de coups d’épaules de Jason Dickinson et de Benn.

La stratégie a porté fruit. Du moins pour quelque temps. L’un des favoris pour graver son nom sur le trophée Conn Smythe, Hedman était sur la patinoire pour les deux premiers buts des Stars.

Sur le premier, il a donné beaucoup trop d’espace à John Klingberg. Ce dernier a eu toute la latitude voulue pour décocher un lancer en entrée de zone. Sur le second, Hedman a échappé Pavelski en zone neutre et n’a pas été en mesure de le rattraper avant qu’il loge la rondelle derrière Andrei Vasilevskiy.

Le Suédois s’est repris en contribuant au but de la victoire.

Trois buts en avantage numérique

Les Stars étaient donc parvenus à déjouer Vasileskiy deux fois sur trois lancers. Ils n’avaient pas été les plus menaçants autour du filet, mais la pression exercée en fond de territoire forçait les défenseurs du Lightning à précipiter leurs gestes.

Puis, pendant une trop longue période, les Stars sont redevenus les Stars que l’on voit depuis le début de cette finale.

Ils ont accordé un but en fin d’engagement à Point. Nul doute que ce but, inscrit 59 secondes après le premier de la soirée de Pavelski, a donné un dur coup dans les flancs des Stars.

Puis, ils ont vu les hommes de Jon Cooper inscrire trois buts en supériorité numérique, dont celui de la victoire.

Au cours des trois derniers matchs, les Floridiens ont inscrit six buts avec l’avantage d’un homme. Voilà qui est plutôt clair comme avertissement.

Kucherov productif

Complice du deuxième but du match de Point et de celui de Yanni Gourde, Kucherov a porté à 25 son nombre de mentions d’assistance depuis le début des séries. Il est devenu l’ailier le plus productif dans cette colonne. Il a battu la marque qu’avait établie Mark Recchi, avec les Penguins de Pittsburgh, en 1991.

Seuls Wayne Gretzky, quatre fois, et Mario Lemieux en ont réussi plus au cours d’un même parcours éliminatoire. La Merveille détient la marque avec 31 passes, en 19 matchs, au printemps de 1988.

Les Stars ont tout de même chèrement vendu leur peau. Ravigotés par le deuxième but de Pavelski, qui faisait 4 à 4, les hommes de Bowness ont pris le territoire du Lightning d’assaut.

Ils ont frappé à la porte si souvent que, par moment Vasilevskiy n’avait aucune idée d’où se trouvait la rondelle.

Alex Killorn, avec son premier en 11 matchs, a également touché la cible.