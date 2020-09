Le week-end s’annonce beau et chaud pour plusieurs régions du Québec

Montréal doit s’attendre à des températures au-dessus des normales saisonnières, samedi et dimanche.

Selon les prévisions météorologiques, la journée de samedi sera généralement ensoleillée avec un maximum prévu de 24 degrés. Le facteur humidex devrait avoisiner les 30.

Dimanche il fera aussi beau et chaud dans la métropole où l’on attend une alternance de soleil et de nuages et une température de 27 degrés.

À Québec, le scénario est similaire où la journée de samedi se passera sous un ciel généralement ensoleillé et des températures agréables de 23 degrés. Le facteur humidex devrait atteindre 28.

En Estrie, même chose, la fin de semaine s’annonce radieuse. La température devrait atteindre 24 degrés samedi et 25, dimanche.