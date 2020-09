1000 tablettes Samsung pour Autism Speaks Canada

L’organisation caritative Autism Speaks Canada (ASC) se consacre à la promotion de solutions pour répondre aux besoins des personnes atteintes de troubles autistiques et de leur famille.

Avec la contribution de Samsung Canada, c’est un don de mille tablettes qui leur seront remises pour les aider à passer au travers des contraintes liées à la pandémie de Covid-19.

Avec ce matériel, Samsung Canada et ASC leur remet en main la technologie pour «soutenir la formation continue, accéder aux ressources et aux services spécialisés, réguler la santé mentale et construire des communautés virtuelles».

« Parmi les enfants et les jeunes Canadiens, 1 sur 66 reçoit un diagnostic d’autisme, faisant de l’autisme l’un des troubles du développement les plus courants au Canada. Leurs défis quotidiens varient et ne sont qu’exacerbés pendant ces périodes difficiles. Avec l’apprentissage à distance et les nombreux éléments inconnus pour cette année scolaire, l’accès à la technologie n’a jamais été aussi important, car il ouvre la porte à l’éducation et aux services », déclare Jill Farber, directrice générale d’Autism Speaks Canada, sur le site Web de Samsung.

Par exemple, une tablette permet d’obtenir des cours à distance, d’offrir un accès à des ressources et à des programmes conçus pour les personnes autistes. Une tablette, c’est une porte ouverte sur le monde et pour les élèves un moyen de communiquer avec ses pairs.

Peu après l’annonce du don, ASC a reçu plus de 4000 demandes au pays.

À compter d’aujourd’hui, les organisations qui appuient les occasions d’apprentissage en ligne pour les Canadiens atteints d’autisme peuvent faire une demande pour le programme de tablettes à cette adresse.

Depuis 2014, Samsung Canada a remis plus de 3500 tablettes aux familles et aux organisations du pays.