Nathalie Normandeau libérée de tous les chefs d’accusation

Nathalie Normandeau et ses cinq coaccusés sont libres comme l’air. Le juge André Perreault vient de prononcer l’arrêt des procédures et de les libérer de tous les chefs d’accusation qui pesaient contre eux.

Le tribunal estime que les délais, avant la tenue d’un éventuel procès, sont manifestement déraisonnables. Le juge Perreault n’a pas tourné au tour du pot très longtemps, vendredi matin au palais de justice de Québec. Il a annoncé d’emblée aux accusés qu’il accueillait leur requête en arrêt des procédures, avant même d’expliquer les motifs de sa décision.

Leur requête se basait sur l’arrêt Jordan de la Cour suprême qui prévoit un plafond de 18 mois entre la mise en accusation et la tenue d’un procès dans une cour provinciale.

L’ancienne vice-première ministre libérale avait été arrêtée en mars 2016, il y a plus de quatre ans et demi. L’UPAC avait aussi arrêté Marc-Yvan Côté, Bruno Lortie, François Roussy, Mario Martel et France Michaud.

Ils étaient soupçonnés d’avoir participé à un système de financement politique en échange de contrats publics et faisaient face à divers chefs d’accusation d’abus de confiance, de fraude envers le gouvernement et de corruption dans les affaires municipales.

Possibilité d’appel

L'arrêt des procédures est exécutoire. Cependant, cette saga n'est peut-être pas encore officiellement terminée. Les procureurs du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) auront 30 jours, à compter d’aujourd’hui, pour interjeter appel de la décision du juge Perreault.

Une première requête en arrêt des procédures de type Jordan avait été rejetée en mars 2018 par le juge Perreault. Nathalie Normandeau, qui a toujours clamé son innocence, a déposé une seconde requête basée sur l’arrêt Jordan en janvier 2020 dans l’espoir de mettre fin aux procédures qui s’étirent et l’empêchent désormais de gagner sa vie.

Dans une déclaration transmise aux médias, elle disait alors être victime de délais «cruels et inhumains». Elle disait également avoir multiplié les démarches visant à accélérer les procédures qui se sont malgré tout embourbées en raison de la longueur de l’enquête Serment du Bureau des enquêtes indépendantes visant à faire la lumière sur des fuites médiatiques.

«Je n’ai rien à cacher. J’ai toujours voulu un procès. Les délais que je subis sont cruels et inhumains. Le périple judiciaire dans lequel j’ai été happée me place dans une situation personnelle et professionnelle intenable. À 51 ans (maintenant 52), je dois gagner ma vie», avait affirmé, en janvier, celle qui avait également perdu son micro à la radio.

Les conclusions du juge André Perreault de la Cour du Québec

«Le droit des requérants d’être jugés dans un délai raisonnable a été violé. L’arrêt des procédures contre eux doit être ordonné».

«Le Tribunal ajoute qu’en l’espèce même si le plafond présumé était de trente (30) mois plutôt que de dix-huit (18), il en viendrait à la même conclusion que le délai de cinquante-deux (52) mois est déraisonnable».

«Les conséquences du jugement du public pèsent souvent plus lourd chez les personnes poursuivies que les décisions judiciaires rendues, qu’elles soient favorables ou non à ces personnes».

«Il s’en trouvera probablement certains pour clamer la chance qu’ont les requérants d’échapper ainsi à une condamnation, d’autant plus que certains des requérants sont des personnalités plus publiques que d’autres. Ceci est injuste».

«Les requérants sont dorénavant, sous réserve que le présent jugement fasse l’objet d’un appel, libres de toute accusation relative à ce qui leur était reproché. Ils sont donc tout aussi innocents que quiconque vous pourriez croiser dans la rue aujourd’hui et ils ne devraient pas être considérés moins innocents que ceux qui seraient tentés de substituer leur jugement de culpabilité. Pas plus les uns que les autres n’ont l’opportunité de démontrer qu’ils devraient être acquittés».

Réaction du procureur de la Couronne

Se disant «assez déçu de la décision qui a été rendue par la cour», Me Richard Rougeau, procureur aux poursuites pénales et criminelles, n’a pas voulu dire s’il y aura eu ou non une demande d’appel.

«C’est évident que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, le DPCP (Directeur des poursuites criminelles et pénales) va prendre le temps pour analyser, regarder, lire et déterminer si oui ou non il est pertinent d’aller à l’appel dans cette décision-là. C’est sûr qu’actuellement, à chaud comme ça, vous dire que c’est difficile c’est un euphémisme», a-t-il mentionné dans une toute première réaction.

– Avec la collaboration de Taiëb Moalla

Plus de détails à venir...