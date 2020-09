Ouf! Je respire enfin de nouveau!

Vous aviez publié en juillet ma lettre écrite en pleine pandémie, alors que je vivais un énorme stress à cause de l’enfermement qui nous était imposé. J’avais continuellement une pression sur la poitrine. Vous m’aviez recommandé certaines ressources d’aide que j’ai utilisées. Mais vous m’aviez surtout dit de ne jamais hésiter à me confier à mes proches, au lieu de tout garder en dedans.

Je vous ai écoutée. Deux mois plus tard, je vais mieux. Moi qui tentais de cacher mon état à mes filles, j’ai commencé à leur dire ce que je ressentais, et elles y ont été sensibles. Je m’accoutume à ma nouvelle résidence et à ses environs où je vais me promener tous les jours. Je ne sais pas si c’est l’air du parc pas très loin qui me fait cet effet, mais on dirait que l’oxygène qui entre dans mes poumons m’éclaire en même temps l’esprit.

Merci de vos conseils.

Claude

C’est un fait que l’apport d’oxygène d’une promenade à l’extérieur sert à rendre les idées plus claires. Je conseille à quiconque veut prendre une décision importante, de sortir dehors faire une marche pour faciliter l’opération.