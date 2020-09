Terminé entre Bobby Ryan et les «Sens»?

Les Sénateurs d’Ottawa auraient l’intention de placer le nom de l’attaquant Bobby Ryan au ballotage, et ce, dans l’optique de racheter son contrat.

C’est ce qu’avançait le réseau TSN, vendredi, lors de la première journée où il est possible de racheter le contrat d’un joueur dans la Ligue nationale de hockey.

Il reste deux ans au contrat que Ryan a paraphé en octobre 2014. Cette entente lui rapporte 7,25 millions annuellement. Un rachat ferait en sorte que les «Sens» sauverait 3,67 millions lors des deux prochaines années et aurait une pénalité de 1,8 million $ lors des campagnes 2022-2023 et 2023-2024.

La saison dernière, Ryan a disputé seulement 24 parties, y amassant cinq buts et trois aides pour huit points. Il a par ailleurs été le récipiendaire du trophée Bill-Masterton, qui est remis à un joueur qui personnifie le mieux les qualités de persévérance, d’esprit sportif et d’engagement envers le hockey.

Aux prises avec des problèmes liés à l’alcoolisme, l’athlète de 33 ans a quitté le giron des «Sens» en novembre pour chercher de l’aide auprès du programme d’assistance de la Ligue nationale de hockey et de l’Association des joueurs.

En carrière, le deuxième choix au total du repêchage de 2005 a touché la cible à 254 reprises et fourni 301 mentions d’aide pour 555 points en 833 parties. Les Ducks d’Anaheim l’avaient sélectionné à l’époque. Il a disputé les six premières saisons de sa carrière dans cette organisation. Il était passé aux Sénateurs dans une transaction impliquant Jakob Silfverberg et un choix de première ronde en juillet 2013.