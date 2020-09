Un cas positif chez les Élans force l’annulation du match

Le premier match de la saison du circuit de football collégial Division 1 prévu vendredi a été annulé en raison d’un cas positif de COVID-19 à l’intérieur d’une des deux équipes.

• À lire aussi: Sport interscolaire: les déplacements en zone orange interdits

Un joueur des Élans de Garneau a été déclaré positif et le match face aux Faucons prévu à Lévis a été annulé. « On a contacté la Santé publique qui nous a recommandé d’annuler la rencontre afin de ne pas risquer la sécurité des joueurs, a expliqué le responsable des sports à Garneau, Éric Lavigne. La Santé publique nous a dit qu’il était préférable de ne pas prendre de risque. »

Le joueur déclaré positif a attrapé le virus à l’extérieur de l’équipe et du cégep. « Vendredi dernier, notre joueur a rencontré une personne contagieuse, a raconté Lavigne. Asymptomatique, il s’est entraîné avec l’équipe, lundi, avant d’être placé en isolement. Il a subi son test, mardi, et le résultat positif est entré aujourd’hui. Notre joueur n’avait aucun symptôme tout comme ses coéquipiers. Tout le monde a obtenu un congé en fin de semaine, et les joueurs seront de retour à l’entraînement, mardi. C’est décevant, mais il y a des gens plus mal pris que nous. Les gars vont amorcer leur préparation, mardi, en prévision du match de samedi prochain contre Limoilou. » Les Faucons ont de leur côté tenu un match intra équipe en présence des officiels qui devaient être de service pour le match.

« Les jeunes rêvent d’affronter quelqu’un d’autre », a résumé le responsable des sports au SSF et entraîneur-chef de la formation juvénile avant de connaître la directive du ministère de l’Éducation.

Dans un texto en fin de soirée, le directeur général du SSF Luc Savoie nous disait qu’il ne pensait pas que le match aurait lieu.

Matches interrégionaux

Le Regroupement des cégeps publics de Montréal (RCM) composé de 12 institutions a décidé d’annuler les parties interrégionales de ses équipes parce que tout le grand Montréal se retrouve en zone orange. Le match de samedi après-midi entre les Cheetahs de Vanier et les Géants de Saint-Jean-sur-le-Richelieu n’aura donc pas lieu.

Les parties entre les cégeps de Montréal seront toutefois autorisées. D’un coup, les Géants voient leur calendrier de quatre parties amputé de moitié. Collège privé, André-Grasset ne fait pas partie du RCM tout comme Lionel-Groulx. Ces deux équipes doivent croiser le fer samedi après-midi à Saint-Thérèse comme prévu.

Qu’arrivera-t-il des Géants ? « Nous sommes plus en mode de créer des occasions de pratique sportive qu’en mode de tenir un championnat, a indiqué le PDG du RSEQ Gustave Roel. Des modifications au calendrier pourraient être apportées. »

Le match entre les Titans de Limoilou et les Cougars du Collège Champlain prévu samedi après-midi à Québec est toujours à l’horaire. On a reçu la confirmation, vendredi soir, que les Cougars feront le voyage. La nouvelle règle du ministère de l’Éducation ne touche pas les établissements collégiaux. En Division 2, les Islanders de John Abbott font aussi partie du RCM et leur partie prévue samedi face aux Griffons de l’Outaouais avait été annulée dès jeudi.

Golf annulé

Un tournoi de golf collégial prévu samedi à Terrebonne, qui est maintenant en zone orange, a été annulé. « Les directions générales se questionnent sérieusement, a indiqué Roel.

Les propos du ministre Dubé qui parle d’un défi de 28 jours à demeurer à la maison les rendent plus craintifs et je les comprends. Ils ont décidé de respecter à la lettre la consigne d’éviter les déplacements quand tu te retrouves en zone orange. »