Un nouveau bébé royal est en route

La princesse Eugenie attend son premier enfant. La fille du prince Andrew a confirmé l'heureux événement à venir, alors que la rumeur bruissait depuis le mois dernier.

La petite-fille de la reine Elizabeth II est mariée depuis deux ans avec Jack Brooksbank et les futurs parents sont aux anges. « Jack et moi sommes si impatients pour le début de 2021 », a-t-elle partagé sur son compte Instagram, en légende d'une photo d'une paire de chaussons de bébés.

La naissance devrait avoir lieu en février, selon The Sun.

Dans l'annonce officielle de la famille royale sur Twitter, il est ajouté que «son altesse royale la princesse Eugenie et M. Jack Brooksbank sont très heureux d'annoncer qu'ils attendent un bébé pour le début 2021. Le duc d'York et Sarah, duchesse d'York, ainsi que M. et Mme George Brooksbank, la reine, et le duc d'Edinbourg sont heureux de la nouvelle».

La princesse Eugenie et Jack Brooksbank se sont rencontrés en 2010, à Verbier en Suisse, et se sont fiancés lors de vacances au Nicaragua.