NÉRON, Rita (Cérat)



Entourée de plein d'amour à l'hôpital régional de Portneuf, le 19 septembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Rita Néron, conjointe de feu Pierre Marie St-Pierre et de feu Jean-Pierre Cérat, fille de feu M. Edmour Néron et de feu Mme Rose Dionne. Elle demeurait à Pont-Rouge, autrefois de Cap-Chat.Madame Néron laisse dans le deuil ses enfants: Daniel, Luc, Johanne (Luc), Josée (Dave) et Robert (Jacqueline); ses petits-enfants: Marie Claude (Guillaume), Rémi (Roxane) et Olivier; ses arrière-petits-enfants: Charlie, Marilie, Romy et Logan; sa soeur bien-aimée Ange-Aimée, son frère Jean-Louis; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s, ainsi que les enfants et la famille de feu Pierre-Marie St-Pierre et la famille de feu Jean-Pierre Cérat.Considérant les exigences de la Santé publique reliées aux circonstances particulières, un service religieux sera célébré à une date ultérieure.La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf.