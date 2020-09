TREMBLAY (née Hamelin)

Marguerite "Margot"



À la Maison de Soins Palliatifs de Laval, le 25 février, à l'âge de 73 ans et trois mois, est décédée Madame Marguerite (Margot) Hamelin, épouse de Monsieur Gilles Tremblay.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son frère Paul (Andrée Dionne), sa soeur Louise (Michel Mainville), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église St-Noël-Chabanel, 8560, rue de l'Église, Laval, le samedi 3 octobre à 14h.Au lieu de fleurs, un don à la Maison de Soins Palliatifs de Laval serait apprécié.