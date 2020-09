BRUYÈRE, André



De Blainville et autrefois de Sainte-Anne-des-Plaines, le 3 septembre 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Andrée Bruyère, époux de Mme Marie-Anne Cloutier.Outre son épouse, Il laisse dans le deuil son fils Pierre (Josée), ses filles Annick (André) et Chantal (Guy), son beau-fils Marc-André, ses petits-enfants Cédrik, Elisabeth, Aglaë, Guillaume et Samuel, ses trois arrière-petits-enfants; Riley, Ivy et Cameron, ses soeurs Pierrette (Marc-André) et Christiane, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, il fut incinéré. La famille accueillera parents et amis, le samedi 3 octobre de 14:00 à 17:00 à la :SAINTE-ANNE-DES-PLAINESmaisonfunérairegroulx.com