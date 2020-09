TANGUAY (née Parent)

Gilberte



À St-Eustache, le 21 septembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Gilberte Parent épouse de feu Patrice Tanguay.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jasmine (Jean-Maurice Simard), Josée, Julie (Gilles Comtois) et Stéphane, ses petites-filles Julie (Guillaume), Elizabeth (Paul) et Marilyne, ses arrière-petits-enfants Elliott, Evie et Rose, son beau-frère et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances au :146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle jeudi 1er octobre de 16h30 à 20h00. Une cérémonie aura lieu le même jour à 19h30 au salon funéraire.L'inhumation aura lieu le vendredi 2 octobre à 11h30 au cimetière St-Agapit à Deux-Montagnes.Au lieu de fleurs, un don à l'organisme de charité de votre choix serait apprécié.