SAUCIER, Raymond



C'est à Montréal, avec le coeur lourd que nous vous annonçons le décès de Raymond Saucier, survenu le 17 septembre 2020, à l'âge de 95 ans. Il était le fils de feu Amédée Saucier et de feu Alice Rochefort, époux de feu Thérèse Quenneville.Il laisse dans le deuil sa compagne Monique Trudeau, son fils Dr. Claude Saucier (Francine), sa fille Suzanne Saucier (Jean-Louis), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Thérèse, ses frères Maurice, Jean-Jacques (Huguette) et Philippe (Eva), ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.L'inhumation aura lieu le samedi 3 octobre 2020 à 14h au cimetière Saint-Vincent-de-Paul (3503 boulevard Lévesque E, Laval, H7E 2P8).Les services funéraires ont été confiés à la :