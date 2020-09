BLANCHETTE, Raynald



Le 27 août 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé Raynald Blanchette.Il laisse dans le deuil ses enfants Lyne et Eric, sa petite-fille Clara, ses soeurs Yolande, Jyslène et Germaine, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 3 octobre de 14h à 16h30 à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 16h30 en la chapelle du salon.