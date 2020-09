5 spectacles à voir

Même si elle a dû annuler son habituelle édition estivale, l’équipe de Juste pour rire ne s’est pas laissé abattre par la pandémie, et l’arrivée de la deuxième vague. Du 29 septembre au 10 octobre, l’organisation proposera une quarantaine de spectacles en salles, virtuels, francophones ou anglophones. En voici cinq à ne pas manquer.

Après avoir présenté un volet entièrement numérique en mai, avec HAHAHA, Juste pour rire a voulu aller plus loin avec son édition spéciale de l’automne. Et même si la situation avec la COVID devait empirer, l’organisation a envisagé tous les scénarios.

« Le festival va avoir lieu même si on reconfine tout le monde, dit le vice-président aux contenus francophones de Juste pour rire, Patrick Rozon. À moins que le gouvernement interdise l’humour, on va être capable de le faire (rires) ! »

Au moment d’écrire ces lignes, les spectacles en salles de JPR pouvaient être présentés devant des publics de 250 personnes (ils seront réservés aux détenteurs des passeports).

Le Journal a demandé à Patrick Rozon de décrire cinq spectacles qui sont au programme.

Lise Dion : 25 ans après Le Point G

Photo courtoisie

« On se demandait si on pouvait faire une sorte d’hommage cette année. C’est là qu’on a vu que le numéro du Point G de Lise était sorti il y a 25 ans. C’est un numéro à saveur féministe encore très fort aujourd’hui. Laurent Paquin animera et parlera avec Lise. Et on a des invités (Mélanie Couture, Sylvain Larocque) qui viendront réinterpréter ce numéro-là. »

► 5 octobre, 20 h, sur l’Espace Yoop (yoop.app). Coût 14 $.

Est-ce qu’on peut en parler ?

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Avec tout ce qui s’est passé avec le Black Lives Matter, Eddy King avait des choses à dire. Il a monté son propre show avec des invités de partout (Anas Hassouna, Bruno Ly, Neev). »

► 30 septembre, 20 h, sur l’Espace Yoop. Une version écourtée gratuite sera diffusée les 9 et 10 octobre au hahaha.com.

Le show éphémère

Photo courtoisie

« Ce spectacle va aborder tous les sujets dont on ne voudra plus jamais reparler dans notre vie. On ne voulait pas vraiment que les autres spectacles du festival parlent de la COVID, car les gens sont écœurés d’en entendre parler. Mais plusieurs humoristes avaient des numéros là-dessus. C’est donc le seul show où on va en parler. » Animé par Jean-Sébastien Girard, avec Catherine Éthier, Guillaume Wagner, Jean-Thomas Jobin, Julien Corriveau et Louis T.

► 2 octobre, 20 h, sur l’Espace Yoop. Version écourtée accessible les 9-10 sur le site de JPR. Et diffusion sur ICI Radio-Canada Première le 9 octobre, 22 h

Tous pour vous

« C’est un peu une soirée “Neev and Friends”. Neev voulait organiser ce spectacle avec des artistes qui feront des nouveaux numéros. Les fonds iront à une fondation qu’il parraine (Jeunesse au soleil). » Avec Arnaud Soly, Sam Breton, Simon Gouache et Yannick De Martino.

► 4 octobre, 20 h, sur l’Espace Yoop. Version écourtée les 9-10 octobre sur le site de JPR.

Gala Zoofest

Photo Jean-François Desgagnés

« On va montrer toute la nouvelle génération qu’on n’a pu avoir cet été. Il y aura des sketches, du stand-up, de la musique. » Animé par Rosalie Vaillancourt, avec Antoni Rémillard, Brick et Brack, Coco Belliveau, Colin Boudrias, Marylène Gendron, Nicolas Audet, Pascal Cameron, Sam Boisvert et Sam Cyr.

► 6 octobre, 20 h, sur l’Espace Yoop. Version écourtée les 9-10 octobre sur le site de JPR.