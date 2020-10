WERBROUCK, Jeanne



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès, le 16 septembre 2020, au CHSLD Herron de Jeanne-Marie "Janette" Werbrouck-Thomson à l'âge de 99 ans. Elle est prédécédée par son mari, le regretté W.W. "Bill" Thomson.Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces couvrant quatre générations, ainsi que de nombreux amis et amies ici, aux États-Unis et en Europe.La famille recevra des condoléances le mercredi 14 octobre 2020 entre 11h et 13h, au salon funéraire:En lieu de fleurs, un don à votre banque alimentaire locale en mémoire de la défunte sera apprécié.L'inhumation des cendres aura lieu le 17 avril prochain, juste avant son 100ième anniversaire de naissance, et fera l'objet d'un avis séparé.