ST-PIERRE, Serge



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 avril 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé subitement monsieur Serge St-Pierre, époux de madame Monique Thibault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Yvonne Brosseau, sa belle-soeur Claire L'Écuyer, son beau-frère René Brunelle, ses neveux et sa nièce: Luc Brosseau, Johanne et Sylvain Brunelle ainsi que parents et plusieurs amis.La famille vous accueillera au complexe funéraireSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 www.lesieuretfrere.comle samedi 3 octobre 2020 de 9h à 10h45. Une cérémonie suivra en toute intimité à 11h, en la chapelle du complexe funéraire.Vous êtes toutefois invités à assister à la cérémonie via le web, à compter de 10h45, en simultané ou en rediffusion, à l'adresse suivante: www.funeraweb.tv en y inscrivant le nom: Serge St-Pierre.