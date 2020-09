QUÉRY, Fernand



À Pointe-aux-Trembles, le 28 mai 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Fernand Quéry, époux de Mme Denise Caron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Michel et Pierre (Odette), son petit-fils Nicolas (Mélissa), ses arrière-petits-enfants Charly-James et Léanne, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Compte tenu des circonstances actuelles, les funérailles se dérouleront en privé et sous invitation des proches, au. Cependant, il sera possible d'assister aux funérailles le samedi 3 octobre à 17h00 sur le site www.funeraweb.tv ou en copiant ce lien:https://funeraweb.tv/fr/diffusions/17517Un remerciement tout spécial à l'équipe de la Société des soins palliatifs du Grand Montréal, pour tous leurs bons soins prodigués. Au lieu de fleurs, des dons à cet organisme seraient grandement appréciés.Famille et amis sont invités à partager et transmettre leurs messages de sympathie au