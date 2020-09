PERRON, Laval



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Laval Perron.Il laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Line), Johanne (Pierre), Marc (Céline), les enfants de feu sa conjointe Hélène Desjarlais : Nathalie (Richard), Sophie (Kiko), Isabelle (Claude) et les petits-enfants Marc-André, Marc-Olivier, Jakob, Julianne, Stéphanie, Kévin, Éléna, Jessie, ses soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.Vous pourrez vous recueillir sur l'urne de Monsieur Laval Perron le samedi 3 octobre prochain de 9h à 12h au salon funéraire :505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5Une cérémonie en sa mémoire aura lieu à 12h en la chapelle du salon.Pour ceux et celles qui souhaitent commémorer sa mémoire, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.