BIGEAULT, Jeannine

De Mascouche, originaire de Montréal, le 13 septembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Jeannine Bigeault, épouse de feu monsieur Rolland Lemire.

Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Napoléon Babin), François, Sylvain (Clémence Lefebvre), Bruno (Chantale Grandmont), ses sept petits-enfants, ses douze arrière-petits-enfants, ses frères et sa soeur, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.

Compte tenu des nouvelles mesures sanitaires émises par la Santé publique, les funérailles se dérouleront en toute intimité.





SALONS FUNÉRAIRES GUAY